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促進管理階層流動，擴大社會參與

重塑公眾信任，建立溝通機制

務實檢視SBL定位，建構完善農場體系

選訓科學化與瓊斯盃的迫切轉型

強化球員權益保障：深化工會合作，完善後勤支援

國家隊參賽協議： 建立標準化的合約範本，明訂球員的權利與義務，包括肖像權的分潤、出場費的計算以及獎懲機制，讓徵召過程有法可依。

建立標準化的合約範本，明訂球員的權利與義務，包括肖像權的分潤、出場費的計算以及獎懲機制，讓徵召過程有法可依。 失能險與相關醫療保險： 籃協必須承擔起與保險公司談判的責任，突破現有保險法規的限制，為球員量身打造涵蓋薪資保障、醫療復健與長期失能的全面性保險方案。

籃協必須承擔起與保險公司談判的責任，突破現有保險法規的限制，為球員量身打造涵蓋薪資保障、醫療復健與長期失能的全面性保險方案。 集訓與賽事期間的後勤支援：從出國比賽的艙等安排、住宿品質，到隨隊防護員、體能訓練師與數據分析師的配置，都必須全面升級至國際標準。給予球員最完善的後盾，讓他們能無後顧之憂地在場上拚搏。

結語

台灣籃壇近年迎來許多變革，職業聯賽的成立與發展，將賽事行銷、主場經營與球員待遇推向了全新的高度。然而，與職業賽場的喧囂熱鬧形成強烈對比的，是國家隊在國際賽場上面臨的嚴峻挑戰，以及中華民國籃球協會（以下簡稱籃協）在行政運作上屢屢顯露的疲態與爭議。隨著籃協即將迎來四年一度的理事長改選，新任理事長的接棒，代表著台灣籃球體制有望迎來改變的契機。面對球迷日益提高的標準與現代化運動管理的趨勢，新理事長肩負著帶領台灣籃球走向正常化、專業化與透明化的重責大任。針對未來籃協的發展藍圖與改革方向，筆者以下提出五項具體的建言，期盼新任掌舵者能夠有大破大立的決心，重振台灣籃球的發展。一個單項運動協會的活力與效率，取決於其行政團隊的組成與思維。根據現行規範，籃協理事長得連任一次，而通常維持著八年一任的更迭頻率。然而，仔細檢視過去數十年的協會運作架構，真正在第一線執行業務、掌握決策實權的核心管理階層，如秘書長、副秘書長等核心幹部，卻長期缺乏實質的流動，幾乎由同一批人馬長期主政，導致組織文化逐漸僵化，難以應對快速變動的現代籃球產業。新任理事長上任後的首要挑戰，便是針對協會內部的行政結構進行根本性的體檢，引進具備現代運動管理、行銷公關、法務合約與運動科學專業的新血，促進人事流動，方能打破既有的窠臼。籃協應積極擴大社會參與，邀請企業界、學術界以及具備豐富國際賽事經驗的專業人士進入決策圈，透過建立透明的聘用與考核機制，確保協會的運作思維能與時俱進。唯有打造一支具備現代化企業管理能力的行政團隊，才能真正有效統合國內籃球資源，提升整體的行政效能。回顧前任理事長謝典林任內，籃協屢次在國家隊組訓、球員保險爭議以及公關危機處理上，引發外界高度質疑。官方的決策邏輯與民間球迷的認知產生巨大的斷層，導致籃協的公眾形象跌入谷底。在資訊高度流通的網路時代，球迷不再只是被動接收訊息的觀眾，他們對於賽事品質、球員權益與協會運作有著深刻的觀察與高度的期待。新任理事長務必展現出截然不同的溝通誠意，將「修復公眾信任」視為上任初期的核心任務。建議協會應常態化建立由下而上的反饋管道，例如每半年或一年定期舉辦「球迷對話座談會」。在這樣的公開論壇中，理事長與核心幹部應親自出席，不迴避敏感議題，直球面對球迷的提問與指教，透過親自聆聽球迷對於台灣籃球最真實的想法，協會能在制定政策時納入更多元的視角，且透明、真誠又雙向的溝通，方能有效化解過去累積的對立與不滿，重新凝聚全台灣籃球迷的向心力。近年來，國內兩大職籃聯盟的合併議題始終佔據媒體版面，外界也經常將整合職籃的期望寄託於籃協。然而，籃協真正應該優先著手整頓的，是其自身直接職掌的SBL超級籃球聯賽。在職業聯賽並存、市場資源重新分配的現況下，SBL的關注度與影響力無可避免地受到邊緣化。新任理事長應以務實的態度，重新定義 SBL 的戰略地位，設法擴充其功能性。每年有大量UBA大專籃球聯賽的畢業生投入選秀，但真正能立即適應職業高強度對抗的球員寥寥無幾。SBL應該成為大專球員與職業賽場之間的最佳緩衝與跳板，提供這些具備潛力但尚未完全成熟的年輕球員一個持續磨練技術、累積實戰經驗的舞台。籃協應主動協調職籃聯盟與球團，鼓勵他們利用SBL作為農場系統，成立二軍參賽。這不僅能大幅擴大基層球員的養成空間與上場機會，更能為受傷復健中的職業球員提供尋找比賽感覺的實戰環境。透過建立完善的升降與雙向合約機制，讓SBL真正發揮承先啟後的作用，建構出台灣籃球健康的金字塔發展體系。國際賽成績是檢驗一個國家籃球實力的終極指標，也是凝聚國人情感最重要的催化劑。面對亞洲各國不斷攀升的籃球水準，台灣在國際賽場上的競爭力正面臨嚴峻考驗，新團隊必須針對國際賽事的整體規劃進行全面升級。過去經常出現名單難以服眾、徵召過程不順遂的窘境，籃協應建立一個具備公信力的選訓委員會，依據球員在各聯賽的數據表現、戰術適配性以及身體狀況，進行客觀且系統化的評估。同時，培訓時程的安排必須導入現代運動科學的觀念，明確的進行賽事的分級來挑選對應層級的球員，並精算集訓的強度與週期，確保球員在遠離職業母隊的期間，能獲得最妥善的照顧，並在比賽期間調整至巔峰狀態。長期以來，瓊斯盃面臨賽程過度密集的問題，球員必須在九天內面對八場高強度的賽事，極易造成傷病風險，引發球團與球迷的詬病。加上近年來難以邀請到具備真正競爭力的國外國家一軍或頂級職業隊伍參賽，導致實質的技術交流意義大幅降低。針對瓊斯盃的定位重塑已是新團隊無可迴避的當務之急。無論是縮減參賽隊伍以提升賽事精緻度、改變賽制以減輕球員負擔，或是將其轉型為針對特定國際賽（如亞洲盃、世界盃資格賽）的專屬熱身賽，都必須審慎評估並盡速定調。球員是籃球運動的核心資產，沒有健康的球員，就沒有精彩的賽事與國家的榮耀。過去幾年，國家隊球員在參賽期間受傷，卻因保險理賠額度不足而面臨生計風險的事件屢見不鮮，嚴重打擊了球員為國效力的意願。保障球員權益，已經到了刻不容緩的地步。新任理事長應展現開放的態度，將職業籃球員職業工會視為重要的合作夥伴，而非對立面。雙方應建立常態性的協商機制，針對以下核心項目進行全面性的盤點與制度建立：台灣籃球正處於一個充滿挑戰卻也蘊藏無限可能的轉捩點。從行政體系的活化、公眾信任的重建、本土聯賽的務實發展，到國際賽戰略的升級與球員權益的保障，這五大面向環環相扣，考驗著新任籃協理事長的智慧、手腕與執行力。無論哪方勢力當選，期許新任理事長能夠聽見外界的諍言，以宏觀的視野與強大的魄力，帶領中華民國籃球協會走出過去的陰霾，讓協會真正成為台灣籃球發展的推動者與保護傘，引領台灣籃球邁向更健全、更專業、更具國際競爭力的下一個黃金世代，否則終究淪為換湯不換藥，小圈子繼續箝制籃球事務的發展方向、理事長的位置也只是政客或具有社經地位人士長袖善舞的表演舞台。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com