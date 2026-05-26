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▲平時鮮少展露身材的鼓鼓，竟在MV中驚喜釋出裸浴泡澡的稀有畫面。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓近日發行新歌〈透明傘〉，MV以女友視角呈現他暖心又細膩的一面，充滿「居家男友感」。被問到最擅長的家事？鼓鼓笑說：「所有！我還蠻會做家事的，洗碗很療癒呀。」不僅會親自做早餐，他還自封為「接送魔人」，無論是清晨或是半夜收工，甚至是長達兩三小時的車程，他都樂意貼心接送，根本是暖男！〈透明傘〉由鼓鼓與蕭秉治共同作詞，談到歌曲的概念，鼓鼓分享透明傘雖然沒有亮麗的顏色，卻總能在需要的時候默默陪在身邊、替人遮風擋雨。他也認為這樣的特質和自己的個性有點相像：「大家對透明傘的印象，是可以隨手取得、便宜、CP值高，沒有很貴重的份量，但在需要的時候卻是救命稻草；可能不是很出風頭的角色，但能在你需要的時候為你撐一把傘。」談到最想守護的人，鼓鼓毫不猶豫地說是一路支持他、始終不離不棄的歌迷們，笑說如果可以的話，自己願意為他們當一把抗UV的透明傘，用幽默又溫暖的方式表達對歌迷的珍惜。而MV中，鼓鼓不只有與另一半的日常互動外，更展現了滿滿居家男友感。被問到最擅長的家事時？鼓鼓竟回答：「所有！」透露自己還蠻會做家事的，連洗碗都覺得療癒。平時習慣早起的他，也透露非常喜歡做早餐：「我都會起床後開始做早餐、準備好咖啡，對方起床就可以吃到很豐盛的早餐，每天都有些不一樣，還可以隨時點餐。」此外，鼓鼓還自封是「接送魔人」，無論是清晨或是半夜收工，甚至是長達兩三小時的車程，他都樂意貼心接送。此次MV還有一大亮點，平時鮮少展露身材的鼓鼓，竟驚喜釋出裸浴泡澡的稀有畫面，讓粉絲看了十分激動，鼓鼓也寵溺笑說：「拍了〈透明傘〉MV後，符合主題全身都透明了！」幽默回應讓整支MV增添不少話題性。