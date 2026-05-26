我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將守護神曾峻岳再8局下提前登板「拆彈」，成功化解失分危機。（圖／富邦悍將提供,2026.5.26）

中華職棒味全龍今（26）日在臺北大巨蛋迎戰富邦悍將，雙方進行「天王山」2連戰首戰，前7局龍隊1分領先，悍將在8局上靠著張育成、王苡丞連續2支高飛犧牲打逆轉戰局，9局上又添加1分保險分，不過龍隊9局下靠著劉俊緯的2分砲，硬是追平比數，10局下朱育賢敲出再見安打，終場就以4：3擊退悍將，繼1999年賽季後，睽違27年再度達成9連勝，追平隊史紀錄，也點亮上半季封王魔術數字M17。龍隊此役推出洋投蔣銲（John Gant）交手悍將洋投阿部雄大。龍隊在2局下先發制人，李凱威、王順和敲安，再加上盜壘，龍隊一出局後攻佔二、三壘，林辰勳把握得點圈機會，敲出高飛犧牲打，替龍隊先馳得點，取得1：0領先。前5局悍將1分落後，6局上吹起反攻號角，申皓瑋在一出局後跑出內野安打，池恩齊短棒推進，張育成獲得保送，悍將兩出局後攻佔一、二壘，龍隊喊出暫停，蔣銲暫停後回穩，順利解決王苡丞，讓悍將留下殘壘。蔣銲此役主投7局無失分，龍隊8局上啟動牛棚，悍將也把握換投的機會，童堉誠、申皓瑋接連從趙璟榮手中選到保送，龍隊緊急換投，林子昱登板後卻被池恩齊點出內野安打，悍將無人出局攻佔滿壘，張育成、王苡丞把握得點圈機會，連續2支高飛犧牲打，悍將逆轉戰局，取得2：1領先。阿部雄大主投7局失1分，悍將8局下啟動牛棚，張奕登板，輪到龍隊吹起反攻號角，陳子豪選到保送、張祐嘉敲安，龍隊攻佔一、二壘，郭天信敲出二壘平飛球出局。悍將此時決定換投，由曾峻岳登板「拆彈」，不過第一球捕手戴培峰就發生捕逸，讓龍隊攻佔二、三壘，朱育賢敲出投手前滾地球，悍將透過抓到三壘跑者林孝程，曾峻岳最後三振張政禹，讓龍隊留下殘壘。9局上悍將追加保險分，池恩齊滿壘敲出高飛犧牲打，替悍將攻下第3分。9局下曾峻岳續投，卻被劉俊緯重擊，一發2分砲追平比數，雙方形成3：3平手。延長賽10局上悍將未能突破林凱威投球，留下殘壘，10局下張祐嘉獲得敬遠、郭天信選到保送，龍隊無人出局攻佔滿壘，朱育賢敲出再見安打，終場龍隊就以4：3擊退悍將，繼1999年賽季後，睽違27年再度達成9連勝，追平隊史紀錄，也點亮上半季封王魔術數字M17。