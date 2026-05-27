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▲BTS防彈少年團將於11月到高雄開唱。（圖／翻攝自BTS WEVERSE）

BTS防彈少年團將於今年11月19日、21日、22日睽違8年來到台灣開唱，演出地點為高雄世運主場館，門票將分為三階段開賣「6月2日12:00 – 22:00，BTS粉絲優先購票」、「6月3日12:00 - 22:00，Live Nation Taiwan會員預售」、「6月4日12:00，拓元系統全面開賣」，不過會員可不是付了錢就能夠買票，想要參加「6月2日BTS粉絲優先購票」的粉絲，首先需要到WEVERSE商店購入BTS會員，而那專屬預購碼同時也是BTS付費會員的會員碼，雖然不用按申請就能夠擁有會員編號，不過官方系統是有記錄粉絲是否有「按下申請預購碼按鈕」，若是有忘記登記、覺得只要是會員編號就能參加預購的想法可是沒辦法的。