BTS防彈少年團將於今年11月19日、21日、22日睽違8年來到台灣開唱，演出地點為高雄世運主場館，門票將分為三階段開賣「6月2日12:00 – 22:00，BTS粉絲優先購票」、「6月3日12:00 - 22:00，Live Nation Taiwan會員預售」、「6月4日12:00，拓元系統全面開賣」，不過會員可不是付了錢就能夠買票，粉絲需要在今（27）日中午11點前到WEVERSE指定連結完成登記，如果沒做無法參加會員預售，硬生生少大家一次購票機會。

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BTS演唱會6/2開賣！11點前必做這事才能買

想要參加「6月2日BTS粉絲優先購票」的粉絲，首先需要到WEVERSE商店購入BTS會員，並且在今日早上11點前到「BTS演唱會亞洲場次」的售票通知頁面，登記申請預購碼，才能夠擁有當天購票資格。

而那專屬預購碼同時也是BTS付費會員的會員碼，雖然不用按申請就能夠擁有會員編號，不過官方系統是有記錄粉絲是否有「按下申請預購碼按鈕」，若是有忘記登記、覺得只要是會員編號就能參加預購的想法可是沒辦法的。

▲BTS防彈少年團將於11月到高雄開唱。（圖／翻攝自BTS WEVERSE）
▲BTS防彈少年團將於11月到高雄開唱。（圖／翻攝自BTS WEVERSE）
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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...