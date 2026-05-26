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▲曾敬驊在片中有大量下田灑農藥、在金紙店搬貨的戲，他說灑農藥比搬金紙來得舒服。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲范少勳為了電影進行田野調查後，對於這群在機構或育幼院長大的少年內心，有了更感性的理解。（圖／記者吳翊緁攝影）

國片《失樂園》聚焦台灣育幼院體制內的殘酷現實，導演蔡銀娟今（26）日率領主演范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧等人出席首映會，曾敬驊在片中飾演必須搬離育幼院自力更生的離院少年，他表示，曾經想過大學畢業要回去接老家的早餐店，自己最擅長顧煎台也很耐熱。曾敬驊回憶，還在唸書時都會在宜蘭老家的早餐店幫忙，媒體虧他是「早餐店二代小開」，他坦言，曾經認真思考如果大學畢業後找不到方向，就要回家接早餐店，稱自己最擅長顧煎台、非常耐熱，還說小時候會因為沒拿到薪水，一邊工作一邊跟媽媽「鬥嘴」。片中，曾敬驊有許多在大太陽下下田灑農藥、金紙店搬貨的戲，全是體力活，他說灑農藥比搬金紙來得舒服，因為前者至少腳踩在水裡，「金紙店不通風，真的熱爆！」一旁丁寧好奇問：「不怕水裡有蛇嗎？」曾敬驊笑說：「還好我不太怕動物！」飾演社工的范少勳透露，籌備期間透過實地蹲點觀察，深刻體會到陪伴受創孩童的真諦，他坦言過去總認為面對失控的院童應立即制止，實際接觸後才明白「壓制反而會造成二次傷害」，此時讓孩子感受到被包容與接住才是最重要的。這段田野調查的經歷，也讓范少勳對這群孩子的內心世界有了更感性的理解，他發現許多在機構或育幼院長大的少年，在校園裡其實與一般學生無異，因為他們在心中深切期盼不被特殊對待。范少勳說，許多孩子會主動反映，希望拆除機構專車上印有的贊助商標籤，就怕被貼上隱形的出身標籤，這些細微的觀察，讓他更加深刻體會到，給予這群孩子同理心與真正的陪伴有多麼重要。《失樂園》將於5月29日在台上映。