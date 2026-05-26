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根據路透報導，美國軍方在對伊朗作戰中大量仰賴SpaceX旗下星鏈（Starlink），據知情人士與文件顯示，美軍使用Starlink連接LUCAS自殺式無人機後，SpaceX認為五角大廈原本每具終端約5000美元的連線費用偏低，實際使用情境更接近每月2.5萬美元的服務。LUCAS是美國低成本自殺式無人機，可在目標區域盤旋後俯衝引爆。SpaceX主張，這類武器使用環境不應適用較便宜的地面或行動方案；但五角大廈方面認為，2.5萬美元月費原本是航空器價格，無人機使用Starlink時間可能只有數分鐘到數小時，不應比照計價。報導指出，五角大廈最後同意SpaceX調漲價格，使每架LUCAS無人機成本幾乎翻倍。SpaceX未回應置評，五角大廈也未評論漲價細節，僅表示負責採購衛星通訊終端的單位正尋找其他競爭廠商。Starlink自俄烏戰爭後成為現代戰場通訊與精準打擊的重要工具，目前約有1萬顆衛星，占全球在軌衛星逾6成，其他業者仍難提供同等替代方案。除了軍用無人機，雙方也因協助伊朗民眾繞過通訊封鎖的Starlink直連手機服務產生價格分歧。據報導，SpaceX曾提出啟動費最高5億美元、每月營運費1億美元的方案，引發美方官員對成本的疑慮。