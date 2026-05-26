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外交部長林佳龍昨（26）日在多位法國國民議會議員及外交部次長吳志中等人的見證下，親自為法國國民議會友台小組成員帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）主席佩戴「睦誼外交獎章」，表彰她長年支持台灣、促進台法關係的卓越貢獻。林佳龍特別感謝帕媞斯黛長年在法國政壇奔走，並期盼更多國人能認識這位堅定挺台的法國政要，共同向她表達誠摯的謝意。帕媞斯黛加入法國國民議會友台小組已超過十年，不僅多次邀請議員同僚支持友台議案、連署致函世界衛生組織（WHO）支持台灣參與國際，更頻繁在公開場合與社群媒體上為台發聲，關切中國對台打壓。五度訪台的帕媞斯黛受獎時表示，這枚獎章代表著一份責任，她親眼見證台灣的多元、獨特與民主韌性，未來將持續為台法友誼努力，她同時也感謝前駐法大使吳志中過去帶領她深入認識並愛上台灣。林佳龍指出，如今台灣與法國的關係更加緊密，法國政府不僅多次公開支持台灣參與國際事務、定期派遣軍艦通過台灣海峽，更屢次透過公開聲明強調台海和平穩定的重要性。他強調，台法關係能取得這些豐碩成果，背後都有帕媞斯黛主席長年穿梭奔走的身影，情誼與付出對台灣而言彌足珍貴。