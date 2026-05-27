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▲白吉勝（上圖）對小可窮追不捨，最後抱得美人歸。（圖／翻攝自YouTube 吾二會社）

白吉勝（阿Ben）日前和老婆徐小可一起上Podcast節目《吾二會社》接受主持人小馬、米姐的訪問，聊到兩人是如何確認關係，白吉勝說，當時他有在約會的對象，某次和小可一起工作，聽到她打電話給當時的男友報備行程，讓他覺得這女生不錯，決定追求，後來得知小可分手，他直白問，「我可以領號碼牌嗎？」把小可嚇了一跳，不過小可那時候也不是省油的燈，竟回他，「你要號碼牌醫院跟郵局很多。」白吉勝說，還沒交往之前和小可只是普通同事關係，開始對她有好感是因為某次要從A點移動到B點時，看到她打電話給當時的男友報備行程，竟然開始想，如果自己的女友也能這樣報備行程，會覺得很安心。後來戲殺青了，白吉勝開始認真思考和小可的關係，恰好遇到一場公益活動，他藉著幫大家買咖啡的理由聯絡小可，問她要不要喝咖啡，小可說她對白吉勝完全沒有其他的想法，以為他的貼心只是出自前輩的關心，「真的讓我知道他要追的，是我們去一個通告，他直接問我『聽說你分手』那我可以抽號碼牌嗎？對我來講，殺得措手不及。」不過小可當下也很酷，竟然回白吉勝，「你要抽號碼牌，醫院跟郵局很多。我只覺得，你幹嘛調侃我，為什麼這樣虧我。」但白吉勝沒放在心上，不斷地邀約她吃飯，但小可都委婉拒絕。白吉勝窮追不捨，某次前後在電視台收工，小可才剛上車，白吉勝就打電話來，還要她下成美橋後左轉，會看到一輛車，並且給她車號，「妳上我車，我們去吃飯。」小可笑說，「我心裡很多髒話！」但因為已經拒絕白吉勝太多次，拒絕到自己有點不好意思，心想就吃這麼一次飯就好，也怕得罪前輩。結果白吉勝在飯桌上吐露自己過去所有的感情史，小可聽完之後，覺得他很勇敢，對他完全改觀，白吉勝透露，那幾年確實很想步入家庭，和小可交往6個月就決定結婚，他也很肯定地說，「那個時間點，你也遇過其他人，再遇到她，就覺得應該就是她了，那感覺很奇怪。」