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韓國職棒（KBO）韓華鷹隊今（26）日交手NC恐龍隊，韓華隊洋砲佩拉薩（Yonathan Perlaza）演出一次精彩的跑壘，與捕手金亨俊在本壘上演「你捉我閃」的戲碼，最後佩拉薩用「魚躍龍門」的方式跳到捕手上方，巧妙摸到本壘板，替韓華隊先馳得點，場邊的台灣投手王彥程也看到笑出來。韓華隊開局就展開攻勢，一出局後攻佔一、三壘，4棒姜白虎敲出三壘高彈跳球，NC隊三壘手申載仁接到球後選擇傳二壘，此時三壘跑者佩拉薩起跑直衝本壘，NC隊二壘手朴珉宇接到球後也立刻傳本壘，雖然球傳歪，但捕手金亨俊接到球後仍有時間觸殺佩拉薩。原以為佩拉薩會被金亨俊觸殺出局，沒想到佩拉薩大秀閃躲能力，第一拍先閃掉觸殺，隨後金亨俊第2次、第3次觸殺都被佩拉薩躲過，最後佩拉薩用「魚躍龍門」的方式跳到金亨俊身上，驚險摸到本壘板得分。主審第一時間判定佩拉薩得分，金亨俊相當懊惱，但NC隊仍提出電視輔助判決，經過重播後維持原判，佩拉薩用高超的跑壘技巧替韓華隊先馳得點，取得1：0領先。轉播鏡頭也照到台灣投手王彥程，看到隊友精彩的跑壘，王彥程也笑了出來。不過此役再2局下因雨中斷比賽，裁判組在觀察球場狀況約30分鐘後，宣布此役為無效比賽。