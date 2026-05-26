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馬英九基金會財政紀律風波，國民黨主席鄭麗文三月時才在中常會，因蕭旭岑遭攻擊而深感痛心，質疑是有心人刻意傷害馬總統與本黨；不料日前前秘書長金溥聰亮出蕭旭岑與台商和一疊現金照片，引發政壇風暴。對此，鄭麗文今（26）日接受《POP大國民》專訪態度似乎轉為低調、不願多做評論，強調身為主席必須是非分明，若有違紀定秉公處理，但清白之人也絕不切割，這是泱泱大黨的做人原則。針對媒體報導她曾在內部訓練營說「叫馬家人把馬英九帶回去」，遭媒體人李艷秋評態度輕浮，鄭麗文在澄清「絕無此言」，強調全程皆有錄音，該言論完全不是自己的講話語氣，不論公開或私下都絕不可能有此發言，對於內部課程遭外流，以及外界二傳、三傳的加油添醋與斷章取義，她感到非常遺憾，並重申在此事上絕不會在公開場合多做評論。此外，針對金溥聰記者會的照片流出後，綠營立委王定宇質疑對岸資金流入國民黨，鄭麗文則痛批民進黨又在捕風捉影、扣紅帽子，長期以來只會用老招抹紅與潑髒水。她直言不想理會慣犯，感慨自己在為兩岸和平奔走時，感觸最深的是台灣內部無法團結，在面對戰爭與和平的抉擇時，大家完全不在乎台灣死活，只在乎個人利益與政治計算。