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▲自芝加哥選秀聯合試訓以來，聯盟內部普遍感知到阿德托昆博對轉戰波士頓塞爾提克或邁阿密熱火隊展現出高度興趣。（圖／美聯社／達志影像）

▲在公鹿眼中的「吸引力排行」中，勇士並不排在前三名，主因在於勇士缺乏公鹿重建所需的頂級年輕潛力股。（圖／美聯社／達志影像）

隨著密爾瓦基公鹿隊正式開啟交易討論，超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的動向成為今夏NBA最受矚目的焦點。儘管洛杉磯湖人隊與金州勇士隊長期以來皆被視為潛在的積極追求者，但根據資深NBA記者馬克·史坦（Marc Stein）的最新報導，這兩支西區豪門目前似乎並未出現在字母哥的「心儀清單」前列。史坦直言，目前字母哥最想去邁阿密熱火和波士頓塞爾提克打球，兩隊最有機會得到他。史坦指出，自芝加哥選秀聯合試訓以來，聯盟內部普遍感知到阿德托昆博對轉戰波士頓塞爾提克或邁阿密熱火隊展現出高度興趣。相比之下，湖人與勇士雖然都有意爭取，但並非球員本人的首選目的地，這為兩隊的追求之路增添了巨大的不確定性。公鹿隊方面希望能趕在6月23日選秀會前解決阿德托昆博的交易事宜，以利球隊進行後續重建規劃。雖然球員偏好僅是談判中的一環，公鹿最終仍會衡量各隊提出的包裹價值，但球員本身的意願無疑會影響交易協商的進程。針對湖人隊的追求，《Bleacher Report》曾提出一套擬議交易方案，計畫以里夫斯（Austin Reaves）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、克內克特（Dalton Knecht）、小史密斯（Nick Smith Jr.）以及兩枚首輪選秀權（包含2031年不受保護首輪籤），換取阿德托昆博。這份包裹在帳面上具備相當的競爭力，甚至包含透過「先簽後換」送出里夫斯。然而，即便交易籌碼充足，湖人仍面臨兩大核心問題，首先是阿德托昆博否願意前往洛杉磯，仍是湖人管理層最難掌控的變數。另外若為了追求意願不高的巨星而賠上里夫斯等關鍵輪替球員，對湖人而言可能得不償失。勇士隊的處境則更為嚴峻。根據ESPN記者史萊特（Anthony Slater）先前的報導，在公鹿眼中的「吸引力排行」中，勇士並不排在前三名，主因在於勇士缺乏公鹿重建所需的頂級年輕潛力股。如今隨著阿德托昆博心儀下家轉向東區，勇士不僅包裹價值不具優勢，甚至連球員本人也未必點頭加盟，導致球團陷入「腹背受敵」的窘境。隨著選秀會截止期限（6月23日）逼近，這場今夏最大的巨星爭奪戰已進入關鍵的六週倒數。目前市場跡象顯示，風向正逐漸遠離西區的湖人與勇士，字母哥最終花落誰家，恐將取決於塞爾提克與熱火是否能拿出足以打動公鹿的籌碼，以及字母哥本人對職業生涯下一站的最終選擇。