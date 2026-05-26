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▲大谷在2023年8月23日因右肘尺側副韌帶撕裂，提前結束球季的投球工作。（圖／美聯社／達志影像）

▲光芒之所以願意在3年前的7月底交易大谷過來，就是因為季後賽大勢可為。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

近期在媒體與社群網路間的一個熱門話題，來自於權威專欄作家羅森索（Ken Rosenthal）在幾天前的一次爆料，內容是在2023年交易大限（7月31日）前，洛杉磯天使隊差點把大谷翔平換給坦帕灣光芒隊，而光芒最大的交易籌碼竟是當今大聯盟最具天賦的年輕打者──22歲的多明尼加籍好手卡米內羅（Junior Caminero）。這背後所延申的定義是，如果這交易成了，天使隊就得救了，反觀光芒可能就慘了。光芒隊雖然在周日於紐約的比賽中，被洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在9局下敲出再見2分全壘打，終止5連勝，但在美聯東區仍以4.5場勝差領先洋基，高居首位，目前戰績34勝16敗，勝率0.680仍更高居大聯盟第一，在大聯盟官網最新版的戰力排名（power ranking）中僅次於亞特蘭大勇士，排名第二。先回顧一下大谷在天使的最後一季，也就是2023年交易大限前的狀況，那年的7月26日，天使戰績52勝49敗，在美聯外卡名額競爭上還落後3.5場。正常來說，大谷還有2個月能用，該換出去「搶劫」交易對象的農場，還是留下他拼那個機會不算太大的季後賽機會？當時天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）留下大谷，並選擇當買家，先從白襪交易來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）與後援投手羅培茲（Reynaldo López），截止日前又簽下一壘手克隆（C.J. Cron）、外野手葛瑞丘克（Randal Grichuk）與後援投手萊昂（Dominic Leone）。但這一次天使是完全賭錯了，那年8月他們在前26場中輸了19場，完全與季後賽無緣，於是再透過交易，出清了包括吉歐利托、羅培茲和萊昂等5位球員。我們都知道，大谷在2023年8月23日因右肘尺側副韌帶撕裂，提前結束球季的投球工作，打擊一直撐到9月3日卻又因腹斜肌拉傷而缺陣，9月23日動了生涯第二次手肘韌帶重建手術。雖然說「千金難買早知道」，但天使當年真是何苦來哉？如果3年前天使換走大谷，這代表基本上就不拼季後賽了，交易大限前就不會當買家，也不就會發生簽了一堆球員後，一個月左右又出清一大票人這種「勞民傷財」的事。不只如此，如果送出大谷，肯定能搞到可觀的頂級農場陣容，大有機會在之後幾年內提升戰力品質。就以這篇文章所提到的傳言來說，卡米內羅是何許人也？2024年他在大聯盟小試身手，43場敲6支全壘打，2025年大放異彩，154場出賽602打席中，敲出45支全壘打，攻下110打點，OPS（上壘率+長打率）0.846，之後入選經典賽多明尼加隊，本季已有13轟，OPS值0.861。也就是說，天使3年前如果答應了與光芒的交易，就代表卡米內羅能與游擊手內托（Zach Neto）組成強大的三、游陣容，無論攻守都是構築分區強隊的重要組合，更何況當年光芒隊除了卡米內羅，另外還追加了隊中前5名新秀中的游擊手威廉斯（Carson Williams），甚至願意考慮再追加籌碼。但天使老闆還是拒絕了。從結果論來看，光芒是「逃過一劫」。光芒之所以願意在3年前的7月底交易大谷過來，就是因為季後賽大勢可為，但之後他們運氣也不太好，王牌投手馬克拉納漢（Shane McClanahan）在8月2日傷到手肘，最後不得不動了韌帶重建手術，游擊手法蘭柯（Wander Franco）捲入未成年性侵事件，被放進限制出賽名單，但即使如此，光芒還是在該季拿下99勝，以美聯外卡拼進季後賽，只是在第一輪就遭淘汰。如果當時光芒成功換來大谷，卻遇到他8、9月受傷，不得不動手術、球季提前報銷，再加上馬克拉納漢和法蘭柯等主力缺陣，那才真是慘。去年球季，光芒隊因為坦帕市的純品康納球場遭風災重挫，不得不借用洋基春訓基地做為主場，本季重返純品康納球場，未來的新室內球場也在規劃中，當年沒交易出去的天才打者，帶著球隊一飛衝天。而天使隊，本季戰績20勝34敗，勝率0.370與科羅拉多落磯並列大聯盟最低。