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▲曾馨瑩拎著桃紅色鴕鳥皮的凱莉手拿包出席婚宴。（圖／翻攝自HsinYing 曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘老婆曾馨瑩（狗狗），今（26）日盛裝出席台隆集團千金黃筱涵的婚宴，現場貴客雲集，蔡依珊、楊謹華、戴愛玲都是座上賓，曾馨瑩的婚禮穿搭為桃紅色平口洋裝，引人注目的是那顆同色系愛馬仕包，市場行情要價約130萬元新台幣，猶如「把一棟房子的頭期款拎在手上」。曾馨瑩在IG限時動態分享參加豪門婚禮的穿搭，可見她微捲中長髮披肩，選穿一件桃紅色平口抓皺禮服，搭配同色系愛馬仕包，低調又奢華，據了解，該包款為Hermès Kelly Pochette Ostrich、桃紅色鴕鳥皮的凱莉手拿包。經查，曾馨瑩拿的凱莉包由於皮革特殊、產量極少，加上專櫃配貨門檻高，該包款在二級市場（包包買賣市場）一包難求，目前最新的市場行情估計已經飆破4萬美元，折合新台幣約130萬元，因此也被時尚圈戲稱為「拎著一棟房子的頭期款」。事實上，郭台銘身家約150億美元（約4710億元新台幣），18年前再娶歲舞蹈老師曾馨瑩時，兩人在訂婚前即簽好婚前協議，其中一項為夫妻倆各自擁有自己的財產，彼此沒有權利過問，曾馨瑩也放棄假如離婚後向郭台銘要錢的權利。