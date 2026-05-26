我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（28）日晚間出席歐洲日晚宴，致詞時提及面對威權主義的軍事威脅，台灣始終保持冷靜與負責任的態度，堅定守護台海現狀，並持續強化自我防衛能力，台海和平不再只是區域的議題，更是全球議題，並感謝歐洲議會等多個國家，一再強調印太穩定的重要性。這反映了一項清楚的共識，歐洲與印太的安全早已密不可分。賴清德今日出席歐洲日晚宴，首先感謝歐洲在台商務協會長期支持台灣，也感謝各位歐洲的好朋友持續為提升台歐關係努力。歐洲日是為了紀念76年前的《舒曼宣言》（Schuman Declaration），因為它替歐洲開啟了和平與合作的道路。透過《舒曼宣言》，意識到和平不是理所當然，而是需要透過團結，將和平轉化為共同的責任，才能以合作取代對抗，確保區域的安定與繁榮。賴清德提到，當年歐洲透過共同管理「煤與鋼」兩項資源，將潛在的衝突根源轉化為維繫和平的基礎。在今日充滿變數的國際局勢中，《舒曼宣言》的合作精神正是台歐深化夥伴關係的最佳指引。如果說半世紀前，煤與鋼是歐洲和平的基礎；那麼今天，半導體與人工智慧就是全球繁榮與民主安全的重要支柱。賴清德說，台灣在全球高階晶片與AI伺服器供應鏈中，扮演關鍵角色。然而台灣的成功，從來不是單打獨鬥。台灣的半導體生態系結合了歐洲各國頂尖企業的關鍵技術。這不只是產業互補，更是理念相近夥伴共同打拚的成果。而在全球重視供應鏈安全與去風險化的趨勢下，無人機等涉及國家安全的新興產業，也成為台歐合作的重要領域。將透過這些具體的產業鏈結，攜手打造安全、多元且可信賴的民主供應鏈。賴清德表示，從理念相近的戰略合作到具體的產業鏈結，台歐之所以能跨越地理的遙遠距離，正因為擁有堅實的經貿基礎作為後盾。歐洲是台灣最大的外資來源，也是台灣第三大貿易夥伴。不僅歐洲持續投資台灣，台灣也大步邁向歐洲。賴清德說，如果以10年為單位，過去10年，台灣企業赴歐盟國家的投資額大幅成長650%，展現出台歐緊密的夥伴關係。未來期盼歐洲進一步支持與台灣簽署雙邊投資保障協定，並透過更完善的制度解決雙重課稅問題，為彼此創造更繁榮的發展。賴清德提及，除了供應鏈與經貿的團結，也對區域和平及普世價值抱持共同的信念。面對威權主義的軍事威脅，台灣始終保持冷靜與負責任的態度，堅定守護台海現狀，並持續強化自我防衛能力。台海和平不再只是區域的議題，更是全球議題，要感謝歐洲議會、北約領袖、G7及多個歐洲國家，一再強調印太穩定的重要性。這反映了一項清楚的共識，歐洲與印太的安全早已密不可分。賴清德也說，安全防衛如此，全球健康安全更是如此。今年的世界衛生大會（WHA）剛結束，要特別感謝歐盟支持臺灣的國際參與，因為健康沒有國界。這份來自歐洲的支持，讓台灣人民感受到並不孤單。賴清德說，76年前的《舒曼宣言》向世界證明，即使在最黑暗的廢墟中，只要懷抱遠見、團結合作，就能奠定和平的基礎。今天台灣站在全球民主陣營的最前線，持續作為國際社會中穩定、良善且負責任的力量。雖然台灣處境充滿挑戰，但並不畏懼。因為台灣已經是世界的台灣，在追求自由與和平的道路上，理念相近的國際民主夥伴將持續與台灣並肩同行。最後賴清德表示，對民主與自由的信念正是《舒曼宣言》精神的延續。期盼台歐持續深化多元的夥伴關係，讓民主的韌性戰勝威權的擴張，用團結的力量照亮我們共同的未來。祝福今天活動圓滿成功，台歐友誼長存。