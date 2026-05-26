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韓國人氣樂團DAY6鼓手尹度云被爆出戀愛ing！對象是小他1歲的韓國YouTuber柳智宥，兩人不只被挖出一連串「情侶證據」，甚至還傳出已經悄悄諮詢婚禮，讓粉絲超震驚，針對度云的戀情，他的所屬公司JYP今（26）日模糊回應：「沒有立場。」根據韓網爆料，近期有網友目擊度云與柳智宥一同現身婚禮策劃公司，疑似正在討論婚禮相關事宜，傳聞因此炸開，再加上柳智宥本身經營YouTube頻道「智宥自由地（지유롭게）」，擁有近20萬訂閱，同時也因為是知名網紅柳惠珠的妹妹而小有名氣。隨著緋聞延燒，韓國網友更開始「柯南式辦案」，整理出大量兩人熱戀中的蛛絲馬跡，包括度云友人曬出的照片中，車內與錄音室出現的狗狗，被認為與柳智宥飼養的愛犬是同一隻；此外，兩人還被抓包使用同款香水、情侶對戒、玩偶鑰匙圈，甚至連手機殼貼紙材質都是一樣的。對於尹度云的戀愛與結婚傳聞，JYP Entertainment也於今日低調回應，表示「沒有立場」，不過這種說法在韓國演藝圈往往被視為「不否認就是默認」，讓不少網友、粉絲確定兩人就是認愛。