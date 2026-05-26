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美股主要指數周二（26日）早盤記憶體概念股大噴發，美光股價飆漲14%，科技股表現迅猛，費城半導體指數大漲500點。美股四大指數26日早盤，截止至台灣時間晚間10點，道瓊工業指數上漲163點或0.32%、那斯達克指數上揚271點或1%、標普500指數漲47點或0.63%、費城半導體指數狂飆527點，漲幅達4.32%。個股部分，台積電ADR勁揚2%、輝達小漲1%；記憶體族群全面噴出，美光股價大漲14%、SanDisk漲幅7%、希捷科技也上漲3%；被動元件大廠威世科技持續猛攻，早盤股價上揚6%。根據財經媒體Investing.com報導，知名投行 瑞銀將記憶體晶片巨頭美光的目標價從535美元大幅上調至1625美元，漲幅逾兩倍，理由是長期供應協議的出現將從結構上改變該公司的盈利面貌。瑞銀將美光科技2027、2028及2029年的每股盈利（EPS）上調。瑞銀分析師阿庫瑞（Timothy Arcuri）在研究報告中指出，長期協議目前已在記憶體行業大部分領域確立，全行業最多30%的DDR出貨量將以略低於當前水平的價格鎖定。瑞銀表示，這些涵蓋三至五年、附帶固定出貨量承諾及部分固定定價框架的強化協議，將使美光科技得以「以部分近期營收換取需求能見度及更平穩的盈利走勢」。