我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文預計6月1日啟程訪美，今（26）日晚間接受《POP大國民》專訪時爆料，僑委會疑似違反行政中立，天天在美國國會山莊四處放話，甚至向美方施壓「不要幫忙安排行程」、「不要讓鄭麗文見到重要人士」。她痛批，綠營不僅跨海搞小動作阻撓，還無中生有放話抹黑她花錢找公關公司，根本是刻意羅織罪名。面臨執政黨的夾擊，鄭麗文強調自己「行得正、坐得直」，國民黨絕對不會因此退縮或自亂陣腳。她透露，此行將展開為期兩週的訪問，足跡遍及美國東西岸重要城市，核心主軸擬定為台海和平常態化。外界關注她繼4月與習近平會面後，是否會與川普見面，鄭麗文對此抱持高度意願與樂觀態度，並表示已有許多熱心友人與國民黨駐美代表處積極協助對接，只要能緩和局勢，她都樂意促成。鄭麗文重申，當前國際情勢在變，越來越多美國政界與智庫人士，其實都期盼美中關係能走向和解，台海避免衝突、維持實質和平才是美中台三方的最高共鳴。針對外界傳言，她不諱言坦承，美國在台協會處長谷立言確實長期對國民黨誤解，這也是她此行必須親自赴美溝通的原因。她強調，是非黑白不容顛倒，不論民進黨在背後動用多少外交資源打壓，她都會挺直腰桿，在華府與僑界現場勇敢發聲。