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▲在NBA官方宣布最佳陣容名單後，塔圖姆隨即於IG限時動態分享布朗入選二隊的宣傳圖，公開向這位老搭檔致敬。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管布朗本季表現出色且塔圖姆力挺，但隨著「字母哥」交易風聲四起，塞爾提克管理層在休賽季將面臨艱難的抉擇。（圖／美聯社／達志影像）

波士頓塞爾提克隊在剛結束的季後賽雖止步於七場大戰，但陣中球星布朗（Jaylen Brown）本季展現的統治級表現，不僅讓他入選本賽季 NBA 最佳陣容二隊，更讓他成為休賽季交易市場上的熱門話題。針對近期外界傳言塞爾提克可能將他送出，以換取密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的討論，布朗的搭檔塔圖姆（Jayson Tatum）透過社群媒體公開表態，以實際行動打破流言。在NBA官方宣布最佳陣容名單後，塔圖姆隨即於IG限時動態分享布朗入選二隊的宣傳圖，公開向這位老搭檔致敬。這一舉動被外界視為強烈的信號，不僅展現兩人之間深厚的尊重與真誠友誼，更間接否定了近期圍繞在布朗身上的各類交易傳聞。布朗本季在塔圖姆長期缺陣期間，一肩扛起球隊進攻重任，場均繳出28.7 分、6.9個籃板與5.1次助攻的亮眼數據，帶領波士頓在東部取得56勝26負的戰績，鎖定東部第二種子席位，其實力已無庸置疑。布朗在獲獎後透過Twitch直播分享心情時，展現了一貫的坦率。他表示：「我心懷感恩，上帝最偉大。我深知自己並非最受歡迎的人，有時利用平台發表爭議言論，甚至對自己能獲獎感到驚訝。」針對近期與媒體人Stephen A. Smith的公開辯論，以及對裁判判罰發表的爭議評論，布朗強調自己不畏批評的直率性格，雖然未能在媒體投票中獲得青睞入選一隊，但他的實力已獲得球場數據的有力背書。儘管塞爾提克在系列賽不敵費城76人隊，布朗仍堅持本季是他「最喜歡的賽季」，並對球隊未來的化學反應充滿信心。儘管布朗本季表現出色且塔圖姆力挺，但隨著「字母哥」交易風聲四起，塞爾提克管理層在休賽季將面臨艱難的抉擇。目前全球媒體評審團已將布朗選入最佳陣容二隊，證明其身價處於生涯巔峰，這也讓他在交易市場上的籌碼份量十足。對於綠衫軍而言，無論最終是否會針對陣容進行大改組，布朗與塔圖姆之間穩固的雙星關係，無疑是球隊重建或爭冠道路上最重要的基石。