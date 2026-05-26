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美光在台灣時間26日股價開盤大漲14%，截稿前股價約857美元。外媒報導，瑞銀將美光目標價從535美元大幅調升至1625美元，理由是記憶體產業長約模式逐漸成形，有助降低景氣循環波動，提升未來獲利能見度。瑞銀分析師Timothy Arcuri指出，長期供應協議已在記憶體產業更普遍使用，預估全球DDR記憶體出貨量中，可能有多達3成將受到價格協議約束，價格略低於現在市場水準。這類合約通常涵蓋3至5年，包含固定採購量與部分固定價格機制。瑞銀認為，這代表美光可用部分短期營收，換取更高的需求能見度與更平滑的獲利表現。尤其大型雲端服務供應商已透過強化版長約，鎖定約60%至70%的伺服器DDR5供應量，等於為美光高價值產品提供穩定需求支撐。在獲利預估方面，瑞銀也大幅上修美光未來每股盈餘，預估2027年、2028年與2029年每股盈餘分別為155美元、167美元與117美元，均高於先前預期。瑞銀並估計，美光在這段期間自由現金流有機會超過4000億美元；即使2029年記憶體市場進入溫和下行循環，每股盈餘仍可維持在100美元以上。瑞銀此次給予美光1625美元目標價，是以未來12個月獲利約15倍本益比估算。Arcuri也表示，從本益比角度來看，沒有理由認為美光與輝達應該有太大差異。除瑞銀外，瑞穗也維持美光「優於大盤」評等與800美元目標價，並續列為首選股。瑞穗認為，DRAM與NAND仍是AI基礎建設擴張的關鍵零組件，目前尚未看到供需失衡何時結束，長期需求仍具結構性支撐。