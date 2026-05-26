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▲輝達執行長黃仁勳整場餐敘都未受訪，僅發放飲料、炒麵及甜點給在場苦苦守候的媒體及粉絲。（圖╱記者朱永強攝）

台積電砍分紅事件持續延燒，媒體報導，董事長魏哲家今（26）日下午發出內部信，表示已聽到同仁對分紅獎金的關切，因此取消原定出差計畫，將於明日上午10時舉辦全台溝通會，對此，魏哲家今日僅簡短回應三字「聽明天」，對此事不願多做任何回應。輝達執行長今日訪台行程第四天，晚間在三六食府與魏哲家及台積電高層餐敘，黃仁勳整場餐敘都未受訪，惟第一次發放麥香飲料、炒麵給在場苦苦守候的媒體及粉絲，第二次再發送綠豆糕及飲料，現場不僅天氣熱，連氣氛也非常熱絡。而魏哲家面對媒體詢問砍分紅一事，僅回應「聽明天」，不願再多作說明據《聯合報》報導，明日魏哲家將召開的溝通會，預計開放全台41個演講廳與會議室等大型場地，僅限台積電員工線上報名。由於各地場地容納人數有限，將依報名先後順序錄取。魏哲家內部信寄出後，相關溝通會報名不到半小時即額滿。台積電近日遭傳將大砍15%員工分紅，引發內部討論升溫。對此，台積電已對外澄清，強調有信心今年員工分紅將超過去年；隨著公司持續穩健成長，未來員工分紅也會持續增加。魏哲家在信中指出，公司將於5月29日發放獎金，理解同仁都相當關心分紅結果，因此將提前於5月27日開放查詢系統，讓員工在上班時即可查詢個人分紅內容。