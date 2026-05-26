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▲新竹市國際風箏節榮獲「遊寶島．特色活動」獎項肯定。（圖／新竹市政府網站）

「2026旺旺中時台灣旅遊大賞」今（26）日於台北舉行，「新竹市國際風箏節」脫穎而出，榮獲「遊寶島．特色活動」獎項肯定，城市行銷處長林昱志代表市長高虹安出席領獎。高虹安表示，這項殊榮不僅是對市府團隊的鼓勵，更代表民眾對新竹觀光品質的高度認同；根據交通部觀光署統計，新竹市去年主要觀光據點旅客人次高達1847萬，創下歷史新高，旅館住用率也以65.09%榮登全國第二。城市行銷處長林昱志指出，新竹市近年持續以「新竹山湖海」作為觀光發展主軸，成功串聯十八尖山、新竹公園、青草湖、新竹漁港及香山濕地等在地景點，將山林、湖泊與海岸資源完美整合。「新竹市國際風箏節」結合海岸地景、親子活動與大型風箏展演，形塑出城市意象，成為北台灣最重要的海岸觀光亮點。為了進一步完善海岸觀光軸帶，市府積極推動南寮及新竹漁港周邊升級，包含竹風漁市啟用與海岸遊憩空間優化。今年8月也將推出「漁港生活節」，讓民眾在欣賞國際風箏展演之餘，還能品嚐在地海鮮、騎乘海岸自行車並享受音樂與夕陽。此外，新竹市免費觀光巴士除既有的舊城線外，也已增設香山巡迴線，方便民眾串聯各個景點，展開「一日山湖海」的慢活輕旅行。