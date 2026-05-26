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有意參選桃園中壢區議員的民眾黨中央委員林昭印，遭爆料曾受招待上酒店，框小姐出場卻賴帳8000元，當時請客吃飯的前中央委員咼昇華討錢討到黨中央。林昭印今（26）日對此澄清，強調當時覺得酒店不宜久留，因此提前告辭、擺脫酒局回家，根本沒做被抹黃的事；不過，咼昇華隨即打臉，直言自己半夜12點半就離開，林昭印等人卻待到凌晨3、4點，質疑「如果覺得受迫，為何不與我先一同離開？」被指控白嫖賴帳，林昭印痛批，現在到了黨內提名階段，卻有人配合特定媒體刻意操作抹黃、抹黑，誤導社會大眾，極力澄清是當下覺得不妥才提早走人，直言「否則費用金額不可能只有這樣」；他也還原當天狀況，表示咼昇華已證實2023年是為了幫前社會發展部主任張清俊聚餐，續攤也是被拉著去咼昇華熟悉的店。然而，咼昇華五點聲明反擊，表示當初是為了凝聚桃園幹部向心力、力拼大選才請客，因餐廳打烊眾人才提議續攤；他直言，經商免不了出入飲酒場所，互相請客很正常，但他非常介意帶小姐出場的費用，直呼「請東請西沒有在請這個的」，才會透過黨內主管代為轉達，並非想做政治攻防。咼昇華強調，自己已離開政壇、無意再參與政治，相關說明就以本次為主。