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▲孫淑媚的凍齡美貌讓人驚艷，許多人都好奇她究竟做了什麼醫美。（圖／翻攝自孫淑媚FB）

44歲歌手孫淑媚保養得宜，日前擔任中職開球嘉賓，凍齡模樣在Threads上掀起一波討論，全台灣都好奇她的醫美醫生到底是誰，陶晶瑩在廣播節目中直接Call out給孫淑媚來解答！孫淑媚一接電話就說：「我現在壓力很大！」隨後表示自己真的沒有醫生，是爸媽生得好，雖然如此，但她也透露自己早睡加上規律運動，才能保持玉女狀態。陶晶瑩在飛碟的廣播節目中Call out孫淑媚，她表示在上播之前滑手機，發現很多人都好奇孫淑媚的醫生，乾脆問看看她能否上線解惑，沒想到孫淑媚真的答應，陶晶瑩一開口就問：「妳的醫生是誰！」孫淑媚笑喊：「我現在壓力很大，全台灣愛美的人是不是都幻想有個神奇的醫生，我說沒有醫生大家會不會崩潰。」接著弱弱地吐出一句：「我爸媽啦！」意指爸媽生得好。陶晶瑩也幫孫淑媚掛保證，她的確是天然美女，但她也因應觀眾要求，問孫淑媚是如何保養，孫淑媚說：「運動是必須要，還有早睡，我工作很早，隔天5點有工作的話，我9點就睡了。」至於飲食？孫淑媚不好意思地說：「我其實很愛吃沒節制，但我有在戒糖，少吃精緻的有糖的食物。」孫淑媚也解釋，自己從小就接觸到唱歌，也許是發力正確，丹田和腹肌長期有鍛鍊，很小的時候就有馬甲線了，近幾年為了演唱會也有持續維持運動，馬甲線更明顯，但她也說，下腹部真的很難練，希望下次跟粉絲見面時能練出六塊肌。不僅如此，還有網友說，孫淑媚未婚未生，也是能維持少女感的重點之一，陶晶瑩也替觀眾發問，是不是真的要斷掉慾念才會讓狀態像玉女嗎？孫淑媚說：「以我現在的狀況應該是，慾念全斷吧，六根清淨，佛系歌手，很久很久沒有談戀愛了！」由於孫淑媚是利用排練的空擋接受Call out，簡短地問答後就被叫回去練唱，陶晶瑩也非常感謝孫淑媚這麼臨時接受訪問，並跟觀眾約好，之後一定會約孫淑媚吃飯，再追問她變美的細節。