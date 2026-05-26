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美股26日早盤科技股再度漲勢再度爆發，美光股價大漲18%，也讓美光科技市值跨越一兆美元門檻，研調機構集邦指出，美光近日宣布其美國維吉尼亞州的Fab 6開始投產1α nm製程的LPDDR4和DDR4，並不影響DDR4整體供給短缺格局。根據路透報導，美光週二市值首次突破1兆美元，為這波驚人的漲勢再添里程碑，也進一步鞏固這家美國最大記憶體晶片製造商作為AI熱潮中最耀眼贏家的地位之一。美光股價週二上漲18%，至886.6美元，創下歷史新高。此次週二的大漲，發生在瑞銀（UBS）將目標價從535美元大幅上調至1,625美元之後。根據LSEG資料，這也是追蹤美光的46家券商中最高的目標價。這項里程碑突顯了記憶體晶片在AI基礎設施中的核心角色，同時也反映AI投資主題正在出現更廣泛的轉變，投資人最初集中押注於圖形處理器（GPU）製造商，如今則開始尋找能夠受惠於科技巨頭龐大支出計畫的其他企業。另據研調機構集邦（TrendForce）最新調查分析，美光近日宣布其美國維吉尼亞州的Fab 6開始投產1α nm製程的LPDDR4和DDR4，主要供應給汽車、國防航太、工業、網通及醫療等關鍵領域客戶。TrendForce最新記憶體產業研究報告提到，Fab 6擴產主要反映美光內部產能配置調整，而非重啟對消費性DDR4的供給。TrendForce分析，此次美光產線轉移呼應美國政府強化企業產能回流本土的政策，將調整美光Fab 6的生產重心至LPDDR4及DDR4，尤以前者為主，預估該廠整體投片量於2027年第四季將成長至2026年第二季的1.5倍。其中，1α nm的投片將於2026年底開始量產，並於2027年提升投片至四倍規模。同時，OMT廠的1α nm將逐季減產，整體DDR4與LPDDR4並無擴產的規劃。