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▲陳銳如今是營收突破千萬、知名眼鏡品牌的創辦人兼CEO，為外界眼中轉型成功的青年企業家。（圖／翻攝自陳銳IG＠rayray889）

▲尹崇珍拍過《海派甜心》、《廉政英雄》等多部戲劇。（圖／翻攝自尹崇珍 Jennifer臉書）

潤泰集團總裁尹衍樑在昨（26）日凌晨於台北榮總辭世，享壽75歲，他生前經常勉勵、提攜青年學子，並以自身曾犯錯的過去為例，鼓勵迷途知返的年輕人重回正軌，藝人陳凱倫兒子陳銳當年因為簽賭等案入獄服刑，尹衍樑不僅試圖探監，還在陳銳出獄後鼓勵其從挫折中站起來，讓陳銳感念地說：「一個這麼成功的人都認為我能站起來，我怎麼能不相信自己。」陳銳在17歲時捲入校園簽賭、暴力討債與黑吃黑搶奪賭金案，遭法院判刑而入監服刑，他過去接受《自由時報》訪問，透露當初陷入徬徨時是尹衍樑帶給自己許多力量，在入獄期間對方就透過關係打給父親陳凱倫表示想去探望他，出獄後更是不斷鼓勵他從挫折中站起來。尹衍樑告訴陳銳，自己幹過的壞事比他多太多，是找到人生方向後才出現轉機，陳銳認為自己不過是個陌生的屁孩，尹衍樑卻如此關心他，讓陳銳相當感動，他說：「一個這麼成功的人都認為我能站起來，我怎麼能不相信自己。」陳銳也沒有讓尹衍樑失望，如今他是營收突破千萬、知名眼鏡品牌的創辦人兼CEO，為外界眼中轉型成功的青年企業家。回顧尹衍樑與演藝圈的淵源，其姪女是演過《廉政英雄》、《海派甜心》等劇的女星尹崇珍，身為潤泰家族成員的她，當年曾經瞞著家人偷偷拍戲，即便出身豪門，所領取的片酬沒有特別待遇，傳出只有1至2萬元，低到買不起名牌包。另外，潤泰集團曾經找過幾位明星代言旗下品牌，初代宅男女神安心亞便代言過2019年新竹50億建案「竹科潤隆」，當時因為她替建案宣傳加持，讓銷售數字往上飆，成為當時房市熱門話題之一，而男星JR紀言愷則曾經代言潤泰引進的美國休閒服飾品牌Nautica，透過藝人形象增加年輕族群曝光度。