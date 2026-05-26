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中華職棒味全龍今（26）日在延長賽以4：3擊退富邦悍將，收下「天王山」首戰的勝利，不僅創下睽違27年的9連勝，更點亮上半季封王魔術數字M17。此役的關鍵無疑是「牛棚」，悍將好不容易攻破龍隊的「鐵牛棚」在8局、9局奪3分逆轉戰局，未料悍將牛棚也因提早讓終結者曾峻岳登板而付出代價，還了3分回去，輸掉這場極為重要的比賽。此役前7局演出一場精彩的投手戰，蔣銲（John Gant）7局無失分、阿部雄大7局失1分，第8局雙方都啟動牛棚，成為此役的關鍵點。悍將8局上無人出局攻佔一、二壘，龍隊緊急換下趙璟榮，由林子昱接替投球，悍將下達短打戰術，池恩齊點得漂亮，還跑出內野安打，助悍將攻佔滿壘，張育成、王苡丞連續2支高飛犧牲打助隊逆轉戰局。同樣的劇本發生在8局下，龍隊無人出局攻佔一、二壘，郭天信打擊時，龍隊並沒有下達短打戰術，最後郭天信平飛球出局，悍將也馬上換投，張奕僅投1人次退場，曾峻岳提前打卡上班，雖然捕逸讓龍隊進佔二、三壘，但曾峻岳穩住陣腳，連續解決2名打者，成功「拆彈」。不過悍將提前讓終結者打卡上班也付出代價，9局上曾峻岳續投，被劉基鴻敲安後，又被劉俊緯敲出石破天驚的追平2分砲，10局下林栚呈敬遠加保送，讓龍隊兵不血刃攻佔滿壘，最後被朱育賢敲再見安打，雙方勝差拉開至5場，龍隊也點亮封王魔術數字M17。在此役開打前，看到雙方先發投手，就能推測此役分水嶺高機率會出現在下半場，賽前龍隊牛棚防禦率2.10、悍將2.92，雙方打擊能力在伯仲之間的情況下，8局後的投手表現成為關鍵，龍隊牛棚在8局、9局失掉3分已相當罕見，不料悍將未能把握，9局、10局吐了回去，悍將輸掉一場極為重要的比賽。