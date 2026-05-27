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曾遭外界強烈質疑的洛杉磯道奇隊投手史考特（Tanner Scott），近期以神級表現徹底翻轉輿論。回顧2025年賽季，史考特身披道奇戰袍後表現掙扎，不僅領先全大聯盟的救援失敗數，防禦率更達4.74，當時道奇球迷與媒體對其合約的批評聲浪不斷，甚至有「球團決策失誤」的說法。然而，隨著2026年賽季進行至今，史考特已用實力證明他仍是當今地表最強的左投後援之一。根據截至5月24日對陣聖地牙哥教士隊後的數據顯示，史考特本季防禦率僅為1.25，三振率高達32.5%，保送率則維持在極低的3.9%。他目前的球速平均逼近97英里，這不僅僅是熱機表現，更是聯盟頂級左投的統治力展現。史考特本季的進階數據同樣出色，其2.39的獨立防禦率（FIP）表現優異，17.9%的揮空率位居大聯盟後援投手第七名。美媒《Dogers Way》直言，這顯示出他已找回2024年入選全明星賽時的強悍狀態，而非去年那個飽受球迷噓聲的失落投手。道奇隊教練團在本季對於史考特的調度顯得更具智慧。休賽季道奇簽下迪亞茲（Edwin Diaz）後，史考特轉回他過往在教士隊時期最擅長的佈局投手角色，卸下終結者的心理壓力，讓他能夠針對打者優勢進行投球。而當狄亞茲進入傷兵名單後，史考特臨危受命重拾關門任務，反而展現出比去年更成熟的抗壓性。道奇球團總管高姆斯（Brandon Gomes）對此表示，史考特去年的低潮結合了運氣不佳、隱性下肢傷勢以及角色不適應，球團始終對他維持信心，認為只要排除這些干擾，他就能重回2023年至2024年間防禦率2.04的頂尖水準。隨著史考特重返巔峰，加上迪亞茲預計於下半季回歸，道奇隊有望組成聯盟最強的牛棚。屆時道奇將具備在領先情況下，輕鬆縮短比賽局數的絕對優勢，這正是所有爭冠球隊夢寐以求的戰力配置。史考特用精湛的投球表現，讓去年那些嘲諷合約過重的聲音煙消雲散。在棒球界，輿論總是非常響亮且充滿自信，但數據往往能證明誰才是真正具備實力的菁英。史考特正以沉默且高效的投球，宣告那位令對手膽寒的左投正式回歸。