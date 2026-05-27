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▲高雄先鋒U14陳柏諺(右)送出兩次助攻，幫助球隊3：2完成絕殺奪冠。（圖／高雄先鋒提供）

▲高雄先鋒足球俱樂部青訓梯隊Attackers U14在青年聯賽冠軍戰中，成功頂住被追平壓力，奪得隊史首座青年聯賽冠軍金盃。（圖／高雄先鋒提供）

首次踏上青年聯賽舞台的高雄先鋒足球俱樂部青訓梯隊Attackers U14，26日在萬眾矚目的冠軍大戰中，與來自屏東的勁旅Hope FC展開一場高潮迭起的拉鋸戰。高雄先鋒小將們在經歷兩球領先、隨後遭到對手頑強扳平的巨大心理壓力下，於比賽最後一分鐘憑藉著冷靜的傳導與戰術執行完成絕殺，最終以3：2驚險擊敗對手奪得冠軍，高雄先鋒青訓首次參戰青年聯賽便留下了最為熱血篇章。賽事哨音響起後，高雄先鋒Attackers U14隨即在場上展現出極具侵略性的進攻企圖心。上半場中段，黃少方利用精湛的個人技術在邊路完成突破，隨後送出一記精準的傳中球，埋伏在門前的花振盛把握戰術空檔高高躍起，以一記強力的頭槌攻門率先撕裂對方防線，幫助球隊先馳得點取得1：0領先。取得階段性優勢後，Attackers的整體攻勢持續施壓。隨後中場核心陳柏諺在各個進攻位置的精準觀察下，送出一記高水準的精妙穿越球成功撕裂Hope FC的防線，顏鼎紘自右路快速插上後冷靜起腳破門，將比分進一步擴大至2：0。然而，上半場比賽尾聲出現戰術變數。在上半場接近結束前，Attackers於禁區外圍防守時出現犯規，Hope FC 把握住這次自由球機會直接起腳攻門得手，將比分追近至2：1，也讓下半場的戰局瞬間陷入緊繃狀態。易籃再戰後，雙方制服組在戰術布陣上皆進行了微調，就在比賽常規時間進入尾聲之際，Hope FC在一次禁區外的突發遠射中，皮球不巧碰到了Attackers防守球員陳柏諺的手臂並發生折射，改變方向的皮球讓守門員猝不及防，Hope FC奇蹟般地將比分頑強追平至2：2。不過，面對即將到手的勝利在最後關頭遭到扳平，Attackers U14並未被巨大的壓力擊倒。在比賽進入最後一分鐘的生死關頭，全隊穩住陣腳再度發起關鍵進攻。第一波角球射門雖然遭到對手後防線奮力封阻，但陳柏諺迅速判斷球點、在混亂中搶下第二落點後冷靜將球回傳，精準找到了後插上尋求戰術空檔的劉牧樵，後者毫不猶豫迎球起腳勁射，皮球應聲入網，全場瞬間沸騰，終場高雄先鋒U14成功以3：2完成絕殺。