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為了打擊毒品與非法賭博活動，日前，幾名泰國員警換上華麗連身裙、喬裝成女性舞者混入活動現場，最終成功逮捕一名涉嫌販毒及經營非法網路賭博的男子。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，這起事件發生在泰國華富里府（Lop Buri）的塔鑾縣（Tha Luang）。報導指出，涉案男子被外界稱為「Mekha Fa-wap-wap」。執法人員為了不打草驚蛇，事前特別偽裝成現場的女性舞者潛入活動區域，並當場將嫌犯壓制逮捕。其中，偽裝成舞者的員警包括塔鑾縣警局分局長、副分局長、調查隊長等人。警方在現場共計起獲53顆俗稱「冰毒」的安非他命藥丸、211個疑似用來分裝毒品的小塑膠袋，以及一支涉嫌與非法線上老虎機賭博業務有關的手機。當局表示，嫌犯目前面臨持有毒品意圖販賣、經營未經授權網路賭博平台等罪名。目前，嫌犯已被警方拘留，相關證物也已移交當地警局，全案正進一步調查中。事實上，這並非泰國警方第一次靠「變裝」立大功。今年2月，泰國曼谷警方為了逮捕一名作風狡猾、多次逃脫的竊盜慣犯，也曾喬裝成「舞獅隊」潛入當地的寺廟慶典，最終順利將該名嫌犯緝捕歸案。