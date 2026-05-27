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觀光產值驚人 實際稅收卻「腰斬」

最後通牒！無「營業許可」就下架

業者批：峇里島「旅遊業異常」

印尼知名旅遊勝地峇里島（Bali），近期正大動作加強打擊無證旅遊住宿，以遏制逃稅行為。對此，當地旅遊業界人士表示支持，認為此舉對於營造公平競爭環境、提升整體旅遊品質非常必要。印尼媒體《雅加達郵報》報導，峇里省長瓦揚（Wayan Koster） 於本月初公開呼籲Airbnb、Agoda、Booking.com和Traveloka等知名線上訂房平台，應配合僅推廣合法的飯店或住宿。瓦揚受訪時直言：「這些住宿至少應該繳納稅款。如果不繳稅，那就別推廣。」他指出，當地有成千上萬棟別墅或住宿被改造成民宿、飯店，卻長期不繳稅，導致政府面臨巨大的潛在酒店和餐飲稅損失。數據顯示，峇里島去年創造了176萬億印尼盾（約新台幣3,115.2億元）的外匯收入。其中，飯店和餐飲稅在理論上應貢獻約10%，即17萬億印尼盾（約新台幣300.9億元）。不過，當地政府今年設定的飯店和餐飲稅收入目標，僅8.5萬億印尼盾（約新台幣150.45億元），顯示該領域仍有大量稅收潛力尚未被開發。因此，這次的整頓行動旨在堵住稅收漏洞，提高峇里島酒店業的稅收，特別是登巴薩（Denpasar）和巴東縣（Badung District）等旅遊熱點地區。瓦揚指出：「巴東縣今年的目標是實現6.5萬億印尼盾（約新台幣115.05億元）的稅收。今後，我們將加強對線上旅遊平台的監管，力爭使稅收超過10萬億印尼盾（約新台幣177億元），這筆資金未來可用於基礎設施建設。」報導指出，除了地方大動作整頓，這項打擊非法旅遊住宿的行動，也是印尼中央政府為了確保可持續、透明和公平旅遊生態系統所採取的更廣泛措施之一。印尼旅遊部先前已出台規定，要求所有旅遊住宿必須在3月31日前取得營業許可，否則將從線上旅遊平台下架。不過，由於合規進展緩慢，旅遊部目前已將許可期限延長至5月31日。根據印尼旅遊部數據，截至5月6日，已有超過99,000個短期租賃單位在政府的「線上單一申報」（OSS）系統中註冊，較去年3月項目啟動以來增長了43.9%。然而，在9個線上旅遊平台上列出的47萬處住宿中，目前卻只有約3萬1000家附有經過核實的商業註冊編號。對於政府加強對未註冊住宿的執法力度，峇里島當地的酒店、餐館和別墅經營者等業內人士皆表態支持。印尼飯店與餐飲協會峇里島分會負責人認為，這是應對「峇厘島旅遊業異常現象」的正確舉措。他表示：「我所謂的異常情況是指，峇里島的遊客數量已經超過了政府的目標，但合法酒店的入住率卻在下降。」峇里島別墅租賃管理協會主席也指出，部分無證住宿以低價出租別墅，但提供的服務、安全和運營標準都非常低。這不僅導致峇里島出現不健康的削價競爭，對於其他守法經營的業者來說，更是不公平。