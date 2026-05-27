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⚾2026年中職戰績表（截至5月27日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 40 27-13-0 0.675 M17 2 富邦悍將 38 21-17-0 0.553 5 3 台鋼雄鷹 40 20-19-1 0.513 6.5 4 統一獅 40 19-20-1 0.487 7.5 5 樂天桃猿 38 17-20-1 0.459 8.5 6 中信兄弟 38 11-26-1 0.297 14.5

🟡戰績小提示：

▲9連勝的味全龍今日推出曾仁和，對決富邦悍將，目標個人3連勝以及球隊10連勝。（圖／味全龍提供,2026.5.1）

▲樂天桃猿劉家翔今日先發交手統一獅，目標替球隊搶下3連勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.22）

▲台鋼雄鷹今日交手5連敗的中信兄弟，推出洋投艾速特先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（27）共有3場比賽，近期吞下5連敗的中信兄弟，止敗任務落在新洋投菲力士（Felix Pena）身上，對決台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout）；9連勝的味全龍與富邦悍將進行「天王山」第2戰，由曾仁和交手李東洺；統一7-ELEVEn獅持續迎戰樂天桃猿，推出土投劉家翔對決銳力獅（Denyi Reyes）。龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M17，今日若贏悍將，魔術數字將減為M15，若悍將奪勝，勝差縮小至4場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第1，今日推出「土虱」曾仁和先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率0.77。本季曾仁和曾與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5.2局無失分，對戰防禦率0。悍將目前排名第2，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽7場，拿下5勝1，防禦率僅2.13。去年李東洺曾與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率4.72。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第4，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.40。銳力獅本季首度來台發展，尚未與桃猿交過手，今日將是雙方首次對決。桃猿目前排名第5，今日由土投劉家翔掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。劉家翔2022年選秀入隊後，生涯沒碰過獅隊，今日將是首度遭遇猛獅打線。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.71。艾速特本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.64。兄弟目前排名墊底，今日由新洋投菲力士掛帥，去年菲力士效力獅隊，出賽21場拿下10勝3敗，防禦率1.91。菲力士去年與雄鷹交手3次，拿下2勝，對戰防禦率2.50。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：31至33度降雨機率：0%📍嘉義市球場（室外球場）氣溫：29至32度降雨機率：0%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：30至32度降雨機率：0%