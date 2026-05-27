中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（27）共有3場比賽，近期吞下5連敗的中信兄弟，止敗任務落在新洋投菲力士（Felix Pena）身上，對決台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout）；9連勝的味全龍與富邦悍將進行「天王山」第2戰，由曾仁和交手李東洺；統一7-ELEVEn獅持續迎戰樂天桃猿，推出土投劉家翔對決銳力獅（Denyi Reyes）。《NOWnews》整理出5月27日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月27日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 40 27-13-0 0.675 M17
2 富邦悍將 38 21-17-0 0.553 5
3 台鋼雄鷹 40 20-19-1 0.513 6.5
4 統一獅 40 19-20-1 0.487 7.5
5 樂天桃猿 38 17-20-1 0.459 8.5
6 中信兄弟 38 11-26-1 0.297 14.5
🟡戰績小提示：龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M17，今日若贏悍將，魔術數字將減為M15，若悍將奪勝，勝差縮小至4場。

龍隊、悍將「天王山」第2戰　曾仁和對決李東洺

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

龍隊目前排名第1，今日推出「土虱」曾仁和先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率0.77。本季曾仁和曾與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5.2局無失分，對戰防禦率0。

悍將目前排名第2，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽7場，拿下5勝1，防禦率僅2.13。去年李東洺曾與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率4.72。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲9連勝的味全龍今日推出曾仁和，對決富邦悍將，目標個人3連勝以及球隊10連勝。（圖／味全龍提供,2026.5.1）
▲9連勝的味全龍今日推出曾仁和，對決富邦悍將，目標個人3連勝以及球隊10連勝。（圖／味全龍提供,2026.5.1）
獅隊、桃猿勝差僅1場　銳力獅交手劉家翔

🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35

獅隊目前排名第4，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.40。銳力獅本季首度來台發展，尚未與桃猿交過手，今日將是雙方首次對決。

桃猿目前排名第5，今日由土投劉家翔掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。劉家翔2022年選秀入隊後，生涯沒碰過獅隊，今日將是首度遭遇猛獅打線。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿劉家翔今日先發交手統一獅，目標替球隊搶下3連勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.22）
▲樂天桃猿劉家翔今日先發交手統一獅，目標替球隊搶下3連勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.22）
兄弟止敗任務交給菲力士　對決雄鷹艾速特

🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35

雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.71。艾速特本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.64。

兄弟目前排名墊底，今日由新洋投菲力士掛帥，去年菲力士效力獅隊，出賽21場拿下10勝3敗，防禦率1.91。菲力士去年與雄鷹交手3次，拿下2勝，對戰防禦率2.50。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹今日交手5連敗的中信兄弟，推出洋投艾速特先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹今日交手5連敗的中信兄弟，推出洋投艾速特先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
❗️5/27中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：31至33度

降雨機率：0%

📍嘉義市球場（室外球場）

氣溫：29至32度

降雨機率：0%

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：30至32度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...