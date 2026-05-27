中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（27）共有3場比賽，近期吞下5連敗的中信兄弟，止敗任務落在新洋投菲力士（Felix Pena）身上，對決台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout）；9連勝的味全龍與富邦悍將進行「天王山」第2戰，由曾仁和交手李東洺；統一7-ELEVEn獅持續迎戰樂天桃猿，推出土投劉家翔對決銳力獅（Denyi Reyes）。《NOWnews》整理出5月27日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍嘉義市先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月27日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M17，今日若贏悍將，魔術數字將減為M15，若悍將奪勝，勝差縮小至4場。
龍隊、悍將「天王山」第2戰 曾仁和對決李東洺
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出「土虱」曾仁和先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率0.77。本季曾仁和曾與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5.2局無失分，對戰防禦率0。
悍將目前排名第2，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽7場，拿下5勝1，防禦率僅2.13。去年李東洺曾與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率4.72。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊、桃猿勝差僅1場 銳力獅交手劉家翔
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.40。銳力獅本季首度來台發展，尚未與桃猿交過手，今日將是雙方首次對決。
桃猿目前排名第5，今日由土投劉家翔掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。劉家翔2022年選秀入隊後，生涯沒碰過獅隊，今日將是首度遭遇猛獅打線。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟止敗任務交給菲力士 對決雄鷹艾速特
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.71。艾速特本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.64。
兄弟目前排名墊底，今日由新洋投菲力士掛帥，去年菲力士效力獅隊，出賽21場拿下10勝3敗，防禦率1.91。菲力士去年與雄鷹交手3次，拿下2勝，對戰防禦率2.50。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/27中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31至33度
降雨機率：0%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：29至32度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
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📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月27日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|40
|27-13-0
|0.675
|M17
|2
|富邦悍將
|38
|21-17-0
|0.553
|5
|3
|台鋼雄鷹
|40
|20-19-1
|0.513
|6.5
|4
|統一獅
|40
|19-20-1
|0.487
|7.5
|5
|樂天桃猿
|38
|17-20-1
|0.459
|8.5
|6
|中信兄弟
|38
|11-26-1
|0.297
|14.5
龍隊、悍將「天王山」第2戰 曾仁和對決李東洺
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出「土虱」曾仁和先發，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率0.77。本季曾仁和曾與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5.2局無失分，對戰防禦率0。
悍將目前排名第2，今日由土投李東洺掛帥，本季出賽7場，拿下5勝1，防禦率僅2.13。去年李東洺曾與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率4.72。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡嘉義市賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投銳力獅先發，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.40。銳力獅本季首度來台發展，尚未與桃猿交過手，今日將是雙方首次對決。
桃猿目前排名第5，今日由土投劉家翔掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。劉家翔2022年選秀入隊後，生涯沒碰過獅隊，今日將是首度遭遇猛獅打線。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.71。艾速特本季與兄弟有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.64。
兄弟目前排名墊底，今日由新洋投菲力士掛帥，去年菲力士效力獅隊，出賽21場拿下10勝3敗，防禦率1.91。菲力士去年與雄鷹交手3次，拿下2勝，對戰防禦率2.50。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：31至33度
降雨機率：0%
📍嘉義市球場（室外球場）
氣溫：29至32度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30至32度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。