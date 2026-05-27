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中華職棒味全龍昨（26）日在延長賽以4：3逆轉擊退富邦悍將，不僅奪下9連勝，更點亮上半季封王魔術數字M17。不過前8局下發生跑壘小插曲，龍隊三壘跑者林孝程、二壘跑者張祐嘉在三壘壘包附近遭觸殺，裁判組經過電視輔助，推翻原本判決，改判林孝程出局、張祐嘉上壘，悍將總教練後藤光尊不滿判決結果，激動向裁判抗議。由於林孝程、張祐嘉在該Play中並未同時在壘，因此不適用棒球規則5.06跑壘（a）（2）的「2 名跑壘員不得佔據同一個壘，若比賽進行中2名跑壘員佔據同一個壘時，前位跑壘員有該壘之佔有權，後位跑壘員被觸球於身體時應為出局」。前役8局下，龍隊透過保送、安打以及捕逸，在一出局後攻佔二、三壘，朱育賢敲出投手前滾地球，悍將終結者曾峻岳接到球後快傳本壘，隨即啟動夾殺，龍隊三壘跑者林孝程折返三壘、二壘跑者張祐嘉搶佔三壘，最後2人都擠在三壘。由於林孝程回壘時離壘過遠，導致腳離開壘包，三壘手王念好接到球後，先觸殺腳踩在壘上的張祐嘉，再觸殺腳離開壘包的林孝程，不過三壘審第一時間判定二壘跑者張祐嘉出局。裁判組透過現場廣播表示，「後位跑者（張祐嘉）出局，富邦提出挑戰，看原三壘跑者（林孝程）回三壘是否出局。」悍將針對判決提出電視輔助判決，經過重播，裁判組再次透過廣播更改判決，「原三壘跑者（林孝程）出局，二壘跑者（張祐嘉）上三壘。」悍將總教練後藤光尊無法接受改判結果，激動向裁判抗議，但最後無奈回到休息室，不過曾峻岳沒受到影響，三振張政禹，化解失分危機。根據棒球規則5.06跑壘（a）（2）：2 名跑壘員不得佔據同一個壘，若比賽進行中2名跑壘員佔據同一個壘時，前位跑壘員有該壘之佔有權，後位跑壘員被觸球於身體時應為出局。但該Play王念好進行觸殺時，張祐嘉與林孝程並沒有同時在壘包上，因此不適用5.06跑壘（a）（2）的規則。