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尹衍樑全家實力都超猛！潤泰千金尹崇恩背景實力堅強

擁有政大會計碩士以及法律研究所高學歷

在4年前進入潤泰集團任職，一口氣接下潤泰材、潤泰生活、潤泰保全、潤泰租賃等董事職務，2025年6月底更出任台康生技獨立董事。

▲尹衍樑的長女尹崇恩出生於1978年，擁有政大會計碩士以及法律研究所高學歷，近年也進入集團接班，一口氣接下潤泰材、潤泰生活、潤泰保全、潤泰租賃等董事職務。（圖/尹崇恩臉書）

尹衍樑獨子尹崇堯扛南山人壽！牛津大學學霸「早被父親看上接班」

他擁有英國牛津大學東方文學博士學位

2022年，尹崇堯在39歲的年紀正式接掌南山人壽董事長的職務，同時在潤泰全球、潤泰創新、潤成投控等多家集團旗下公司擔任董事

▲尹衍樑獨子尹崇堯現年42歲，他擁有英國牛津大學東方文學博士學位，被父親尹衍樑在39歲的年紀召回接掌南山人壽董事長至今。（圖／記者顏真真攝）

尹衍樑下輩子都還要再娶的老婆！王綺帆是商場超級女強人

成功將一間原本以傳統「紡織染整」為主的老牌工廠，轉型為橫跨量販流通（大潤發）、營建、以及金融保險（南山人壽）的超級控股怪獸

也在2021年獲選《哈佛商業評論》繁體中文版首度評選全台「最佳女性 CEO」。

▲尹衍樑的老婆王綺帆（右）被稱為是商界「叱吒風雲的超級女強人」，還曾經入選台灣最佳女性CEO名單之一。（圖/潤福生活事業公司官網）

潤泰集團總裁尹衍樑日前傳出逝世消息，讓各界都感到非常不捨，而身價千億的他，不免讓外界好奇集團接班的佈局以及家人的動向，然而尹衍樑全家人的背景以及商場實力都相當厲害，一對兒女尹崇堯、尹崇恩不僅擁有雙學霸的背景，在集團中目前也是各自發揮所長；老婆王綺帆更是過去擔任潤泰全球的董事長，負責集團重要的控股以及核心營運，把潤泰集團成功轉型帶向另一個巔峰，在商界被公認是「超級女強人」。尹衍樑的長女尹崇恩出生於1978年，，過去曾在大學擔任講師，也曾經在老牌事務所擔任合夥會計師，還自詡自己是「招財貓會計師」，經常在社群上分享金融、產業、ESG永續議題等，也和別人一起合著《永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務》一書，聚焦建築業減碳等實務。相比弟弟尹崇堯、媽媽王綺帆公開露面次數多，尹崇恩反倒鮮少在鏡頭前露面，且一度不在集團內任職，直到2022年開始逐漸向家族核心靠攏，尹衍樑獨子尹崇堯現年42歲，，是名副其實的學霸，原先有意朝學術發展，後來被父親召回。據悉，當年潤泰集團年與寶成集團共同主導收購南山人壽，改寫台灣壽險版圖的同時，也讓潤泰在金融市場影響力大幅提升，尹衍樑早已安排尹崇堯回來接班。，橫跨金融與營建領域。個性低調穩重的尹崇堯，如今也在南山人壽站穩腳步，持續走在成長的軌道上。至於尹衍樑的老婆王綺帆，出生於1948年，出身紡織世家，畢業於輔仁大學經濟系，26歲的時候，奉父母之命跟小三歲的潤泰集團總裁尹衍樑結婚，兩人結褵超過50年。期間王綺帆也大力支持老公家族事業，長年擔任潤泰全球的董事長，，到她卸任前的2021年，潤泰全球繳出驚人的成績單，股價更是衝上歷史新高。王綺帆在商界的名譽相當好，被稱為是商界「叱吒風雲的超級女強人」，過去尹衍樑可是在電視機前直球告白表示：「下輩子還要娶她當老婆。」可見兩人感情深厚，雖然奉父母成婚，但婚後靠著互相扶持，也打造出屬於自家的事業王國，令人欽佩。