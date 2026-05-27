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市場表現

美光市值突破1兆美元

美伊戰爭前景

華爾街分析

受到科技股領漲的推動，加上交易員正評估美伊雙方達成潛在協議以結束戰爭的前景，美股週二（26日）續創新高，標普500指數與那斯達克綜合指數雙雙刷新歷史收盤紀錄，其中記憶體大廠美光股價暴漲19%，成為半導體與AI行情的關鍵推手之一。道瓊工業指數下跌118.02點，或0.23%，報50,461.68點；以科技股為主的那斯達克指數上漲312.21點，或1.19%，報26,656.18點；標普500指數上漲45.65點，或0.61%，報7,519.12點。與那斯達克指數均創下收盤歷史新高；費城半導體指數上漲674.36點，或5.53%，報12,876.91點。此前，美股市場週一（25日）因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市一天。個股部分，台積電ADR（TSM）漲7.80美元或1.93％、收412.32美元；輝達（NVDA）跌0.47美元或0.22％、收214.86美元。聯電ADR（UMC）漲2.860美元或15.7％、收21.080美元。在華爾街分析師普遍看好的樂觀情緒下，記憶體大廠美光科技（Micron Technology）股價狂飆19%，市值首度突破1兆美元大關。其中，瑞銀（UBS）特別指出美光受益於長期合約，看好該股未來還有超過100%的上漲空間。美光上週雖然在記憶體晶片股的普遍拋售潮中開局失利，但最終仍以大幅上漲作收。其他記憶體晶片股如希捷科技（Seagate Technology）與威騰電子（Western Digital）也跟隨美光走高，分別上漲4%與8%。Roundhill記憶體主動型ETF（DRAM）則大漲超過14%，同樣創下歷史新高。美國總統川普（Donald Trump）週一表示，與伊朗旨在結束戰爭的談判「進展順利」。即便如此，他也警告，如果談判破裂，美國隨時可能轉守為攻。最重要的是，美國表示週二清晨在伊朗南部進行了「自衛性」空襲。美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，部分打擊目標包括飛彈發射陣地以及企圖佈設地雷的伊朗船隻。他補充說，在兩國目前實施的停火期間，美國「一直保持克制」。在空襲消息傳出後，美國原油價格從低點反彈，7月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格下跌2.81%，收在每桶93.89美元。與此同時，布蘭特（Brent）原油期貨則上漲3.58%，收在每桶99.58美元。LNW投資長阿爾巴哈里（Ron Albahary）表示：「我認為目前的投資人抱有一種近乎盲目的樂觀，認為戰爭很快就會結束，一切都會恢復到戰前的模樣。」阿爾巴哈里補充說，市場目前正處於一場「拉鋸戰」。他指出，投資人固然「深信這股推動市場走高的龐大資本支出潮（capex tsunami）」，但美國經濟的基底「其實仍相對脆弱」，且通貨膨脹「很可能正在演變成結構性問題」。油價上週的下跌曾為股市帶來提振，當時美油創下了自4月17日以來表現最差的一週。標普500指數上週上漲0.9%，寫下自2023年底以來最長的週線連紅紀錄；道瓊指數上漲2.1%，迎來四週內的第三次單週上漲；那斯達克指數上週則上漲0.5%，在過去八週內有七週走高。然而，由於原油價格仍遠高於今年早些時候的水平，且價格壓力依然居高不下，投資人對於美國聯準會（Fed）放寬貨幣政策的預期已經有所收斂。根據CME FedWatch 數據，交易員目前押注7月升息機率約11%，高於一個月前的0.9%。