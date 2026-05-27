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百萬YouTuber Andy老師近期再度捲入感情話題，繼日前被拍到與美女經紀人李郁涵在白沙灣甜蜜約會後，如今又遭爆兩人其實早已同居，根據爆料指出Andy目前疑似與李郁涵同住在台北市信義區知名豪宅，甚至已有不少住戶與管理員多次目擊兩人共同進出，也讓這段始終未正面承認的緋聞再度升溫，而女方更是被爆出在夜店擁吻媒體男高層，意外引發熱議。根據《鏡週刊》報導，日前才曝光Andy與李郁涵去年底現身白沙灣約會的照片，畫面中兩人不只穿著白色情侶風服裝，還在海邊並肩散步，Andy甚至伸手摟住女方纖腰，互動相當親密，宛如熱戀中的情侶。當時相關畫面曝光後，就已引發大批網友熱議，不少人認為2人關係早已超越單純工作夥伴。而最新爆料更指出，Andy與李郁涵其實早有「半同居」狀態，據了解Andy平時出入豪宅相當低調，甚至還會特地離開社區後，再繞到隔壁搭計程車，就是為了避免被拍到。此外，李郁涵也被多次目擊自由進出住處，生活互動自然到像是早已融入彼此日常，讓外界更加認定兩人感情穩定發展中。隨著戀情持續延燒，李郁涵過往社交圈與名媛生活也遭網友起底，除了曾拍攝廣告、經營品牌之外，她過去也經常在社群分享精品活動、高級餐廳與夜店聚會照片。更有讀者爆料指出，李郁涵曾與某媒體男性高層在夜店出現親密擁吻畫面，甚至流出喝醉狂歡照，引發外界熱議，部分匿名人士則形容她相當擅長經營人脈與社交關係，相關話題也持續發酵。不過面對外界種種爆料與猜測，李郁涵則透過聲明回應，強調部分媒體內容與事實明顯不符，也已對她生活與名譽造成困擾，她表示自己並非公眾人物，不願持續對不實內容來回回應，但針對持續散布不實資訊與侵犯隱私的行為，未來將保留一切法律追訴權利。至於與Andy老師的關係，她則依舊未正面承認，也未明確否認。