百萬YouTuber Andy老師近期再度捲入感情話題，繼日前被拍到與美女經紀人李郁涵在白沙灣甜蜜約會後，如今又遭爆兩人其實早已同居，根據爆料指出Andy目前疑似與李郁涵同住在台北市信義區知名豪宅，甚至已有不少住戶與管理員多次目擊兩人共同進出，也讓這段始終未正面承認的緋聞再度升溫，而女方更是被爆出在夜店擁吻媒體男高層，意外引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Andy與女經紀人摟腰照成熱戀鐵證　爆低調同居信義區豪宅

根據《鏡週刊》報導，日前才曝光Andy與李郁涵去年底現身白沙灣約會的照片，畫面中兩人不只穿著白色情侶風服裝，還在海邊並肩散步，Andy甚至伸手摟住女方纖腰，互動相當親密，宛如熱戀中的情侶。當時相關畫面曝光後，就已引發大批網友熱議，不少人認為2人關係早已超越單純工作夥伴。

而最新爆料更指出，Andy與李郁涵其實早有「半同居」狀態，據了解Andy平時出入豪宅相當低調，甚至還會特地離開社區後，再繞到隔壁搭計程車，就是為了避免被拍到。此外，李郁涵也被多次目擊自由進出住處，生活互動自然到像是早已融入彼此日常，讓外界更加認定兩人感情穩定發展中。

夜店擁吻照曝光掀熱議　女方發聲：保留法律權利

隨著戀情持續延燒，李郁涵過往社交圈與名媛生活也遭網友起底，除了曾拍攝廣告、經營品牌之外，她過去也經常在社群分享精品活動、高級餐廳與夜店聚會照片。更有讀者爆料指出，李郁涵曾與某媒體男性高層在夜店出現親密擁吻畫面，甚至流出喝醉狂歡照，引發外界熱議，部分匿名人士則形容她相當擅長經營人脈與社交關係，相關話題也持續發酵。

不過面對外界種種爆料與猜測，李郁涵則透過聲明回應，強調部分媒體內容與事實明顯不符，也已對她生活與名譽造成困擾，她表示自己並非公眾人物，不願持續對不實內容來回回應，但針對持續散布不實資訊與侵犯隱私的行為，未來將保留一切法律追訴權利。至於與Andy老師的關係，她則依舊未正面承認，也未明確否認。

相關新聞

Andy與美女經紀人感情升溫？白沙灣浪漫散步　甜蜜畫面宛如偶像劇

Andy老師對戰家寧扭轉局勢神招曝光！裝可憐誠實建立受害者形象

Andy老師開撕家寧有內情　首認找大咖軍師輔助：沒刻意隱瞞

Andy老師月薪5萬5遭虧：連0050都買不起　現身簽書會酸爆家寧媽

張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...