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▲黃仁勳的妻子洛麗（前排右）是他的大學同學，兩人從校園情侶步入婚姻殿堂。（圖／記者陳明中攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與老婆洛麗（Lori Mills Huang）相識於美國俄勒岡州立大學，兩人都是電機工程學系學生，他17歲就對洛麗一見鍾情。為了追到女神，身為理工男的黃仁勳主動搭訕，詢問洛麗「妳想看我的作業嗎？」想不到真的引起洛麗的注意。他後來更約洛麗每週一起寫作業，霸氣放話「保證妳能拿到全A」，這讓兩人無形中增加許多相處時間，兩顆心才走到了一起。黃仁勳近日來台為即將到來的台北國際電腦展做準備，他除了和張忠謀、林百里、魏哲家吃「兆元宴」外，24日還去逛了饒河夜市，掀起粉絲暴動。而黃仁勳逛夜市期間，頻頻問週邊圍觀群眾與記者：「Where‘s my wife（我老婆呢？）」的舉動也讓人笑翻，更讓外界關注起他的追妻故事。黃仁勳與洛麗的愛情故事既務實又浪漫，他17歲那年認識大自己2歲的洛麗後，就被洛麗的魅力吸引。於是黃仁勳主動開口搭訕，問洛麗想不想看他的作業，兩人這才有了接觸。黃仁勳為了多跟洛麗相處，後來更想出奇招，直接約洛麗每週一起寫作業，更向她放話：「保證妳能拿到全A」，透過這種真誠舉動，最終真的拿下洛麗的芳心，更在交往5年後將洛麗娶回家。黃仁勳婚後和洛麗生下一子一女，但當時他還只是名普通工程師，洛麗為了讓他全心追求事業，放棄自己的工作在家帶小孩；黃仁勳深知這是多大的犧牲，因此他當時再次拿出承諾，對洛麗說：「等我30歲的時候，我一定會是一個CEO。」想闖出一番成就，不讓洛麗失望。而黃仁勳最後也真的做到了，他在1993年也就是正好30歲那年，和朋友一起創辦了輝達，那句「我會成為CEO」從諾言變成現實。可見黃仁勳給洛麗的承諾從來不是空頭支票，這也是他的浪漫之處。