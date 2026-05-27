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▲孫其君跟小10歲網紅知知傳出戀情，雙方似乎已經見家長。（圖／翻攝自知知臉書）

藝人孫其君2021年與郭雪芙分手後，感情世界始終低調，近年更一度淡出演藝圈轉戰補教業，直到近期才逐漸重回螢光幕，如今他不只事業回溫，感情似乎也迎來新進展，日前才坦承有穩定交往對象的他，近日再被拍到與小10歲網紅「知知」互動親密，甚至已進展到見家長階段，小倆口的超前進度，再度引發外界關注。根據《CTWANT》報導，5月12日深夜11點多，孫其君與網紅蔡哥、梁以辰以及一名黑衣女子現身萬華某超市採購，期間由孫其君負責結帳，2名女生則在旁聊天，氣氛相當自然。一行人之後步行取車，再由孫其君親自開車接送，而該名黑衣女子事後也被認出，正是擁有12.7萬粉絲的網紅知知，知知過去曾參與《木曜四超玩》企劃，也拍攝過不少廣告，外型甜美、氣質清新，與孫其君互動熟稔，顯然已交往一段時間。除了深夜約會外，15日《CTWANT》更直擊知知頻繁進出孫其君住處，當天下午知知獨自離開男方家後外出與友人碰面，直到傍晚再度返回，而在住處門口等待她的，竟是知知父親。隨後知知帶著爸爸進入孫家，過沒多久三人便一起外出用餐。一路上知知與爸爸邊走邊聊天，孫其君則默默跟在一旁，之後3人前往麻辣火鍋店聚餐，互動畫面宛如準女婿陪女方家長吃飯，關係相當自然。晚餐結束後，知知與父親先離開餐廳，孫其君則先陪友人離去，之後又特地前往冰店與知知父女會合，最後3人再一起返回住處，從2人近期相處模式來看，不只感情穩定，甚至已有半同居氛圍，而孫其君似乎也早已獲得女方家人認可。不同於一般熱戀情侶高調放閃，2人反而保有各自生活節奏，相處方式多了幾分像老夫老妻般的默契，也讓不少粉絲直呼：「這次感覺真的很認真。」事實上，孫其君近年歷經感情與事業低潮，曾一度消失螢光幕前，直到被曝光轉戰補教業教英文後再度受到討論，如今除了陸續接下主持與時尚活動工作外，感情生活似乎也逐漸穩定，對比過去的低調沉寂，如今的他不只重新找回曝光度，也慢慢走回人生正軌，外界對這段與知知的戀情，多半也給予正面祝福。