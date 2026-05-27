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伊朗最高領袖：歷史時鐘無法倒轉

美軍：執行自衛性打擊

凍結資金成談判最後關鍵

美國總統川普（Donald Trump）週一表示，與伊朗旨在結束戰爭的談判「進展順利」。不過就在隔天（26日），伊朗指控，美國空襲了荷姆茲海峽附近目標，批評此舉已違反停火協議，為結束這場戰爭的努力增添變數。根據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗外交部指出，美軍在過去28小時內，對伊朗南部荷姆茲甘省（Hormozgan）發動的空襲，嚴重違反了雙方維持了近七週的脆弱停火協議；據伊朗媒體報導，該省在週二清晨傳出爆炸聲響。伊朗外交部指出，相關行動發生之際，巴基斯坦正在斡旋美伊外交談判，美方行為再次證明其「欺騙與背叛」，並直言，「伊朗不會對任何侵略行為保持沉默，也不會在捍衛國家利益時有任何猶豫。」伊斯蘭革命衛隊揚言，他們保留對此次空襲進行報復的權利。他們宣稱，防空部隊已擊落了一架美軍無人機，並對另一架無人機和一架戰鬥機開火，指控這些機體侵入了波斯灣上空的伊朗領空。伊朗最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）在年度麥加朝聖之際，於其 Telegram 頻道上發表評論指出：「從現在起，『美國去死』和『以色列去死』將成為伊斯蘭國家和全球被壓迫人民的共同口號。」不過美方辯稱其襲擊純屬自衛性質，旨在打擊飛彈陣地以及企圖佈設地雷的伊朗船隻。美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Timothy Hawkins）指出，「美軍在伊朗南部執行自衛性打擊，以保護我方部隊免受伊朗部隊威脅。」美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，可能還需要「幾天時間」才能談妥停火協議。在此之前，雙方均曾暗示初步協議已取得進展，該協議旨在結束敵對行動並重啟荷姆茲海峽的航運，並將為談判代表爭取 60 天的時間，用以解決包括伊朗核武計畫在內更複雜的議題。據伊朗媒體報導，伊朗談判代表一直極力爭取在該備忘錄中納入解凍數百億美元遭凍結資產的條款。正在印度訪問的盧比歐在專機上向記者表示，荷姆茲海峽「無論如何」都必須保持開放。伊朗與美國官員均暗示，近期的間接談判已在一項初步協議上取得進展，這將為後續針對最終協議的談判鋪路。據伊朗媒體報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）已從卡達返回伊朗，他在當地爭取將釋放約 240 億美元遭凍結的伊朗資金，作為初步協議的一部分。伊朗法斯通訊社（Fars）引述消息人士指出，這筆資金是目前協議中最後一項相持不下的僵持點。此外，伊朗也希望停止黎巴嫩境內的衝突。當地自4月中旬實施停火以來，仍未能阻止以色列與伊朗支持的什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）之間的交火。