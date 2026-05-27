行政院預計明（28）日通過少子化大禮包，除0至18歲的每月5000元成長津貼，以及將育嬰假延長為6歲前都能請的育兒假，根據《聯合報》報導，現行產假還可能將從8周延長至12周，陪產檢及陪產假延長也將可能從現行的7日大幅延長至14日，薪資成本將由政府編列預算補貼。

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為搶救少子化問題，行政院傳出將提出修法，將產假字8周延長為12周，且新增的4周產假並非強制，而是讓孕產媽媽自行判斷身體恢復情況，可以選擇請滿12周，或在8周後提前返回職場，雇主不得拒絕。同時，配偶的陪產假，更從7日延長至14日，是為鼓勵配偶實質參與早期育兒陪伴與照顧，有助建立雙親平等的親職關係。

而為化解企業對於這項政策下，人力與薪資成本恐將增加的疑慮，政府傳出可能規劃全額補貼，且不設企業規模門檻。針對新增4周的產假，期間的工資將在雇主依法給付勞工後，由政府全額補助；陪產假除了現行7日已由政府補貼2日外，新增的7日薪資亦由政府全額負擔，共計補貼9日。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...