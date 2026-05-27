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NBA官方於今（27）日正式宣布，波士頓塞爾提克隊總教馬祖拉（Joe Mazzulla）榮膺2025-26賽季的「年度最佳教練」。現年僅37歲的馬祖拉，在執掌綠衫軍兵符的第4個賽季便獲此殊榮，成為隊史第4位奪得該獎項的教頭，更是自1974-75賽季的「禪師」傑克森（Phil Jackson）以來，聯盟歷史上最年輕的年度最佳教練得主。塞爾提克在今年季前面臨巨大動盪，不僅休賽季送走了哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩大冠軍功臣，當家超級巨星塔圖姆（Jayson Tatum）更因阿基里斯腱重傷缺席了絕大部分賽季。在外界普遍認為綠衫軍將陷入過渡期的唱衰聲中，執教第4年的馬祖拉展現出頂尖的運籌帷幄能力。馬祖拉大膽將布朗（Jaylen Brown）推上球隊第一核心，並全力激發年輕小將與綠葉球員的潛能，成功扶植了奎塔（Neemias Queta）、薛爾曼（Baylor Scheierman）以及新星岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）等人承擔重任。在他的帶領下，綠衫軍非但沒有倒下，反而打出56勝26敗的亮眼戰績，例行賽排名高居東區第二，並連續第5年稱霸大西洋賽區。儘管塞爾提克在季後賽首輪與費城76人鏖戰至搶七大戰遺憾止步，但馬祖拉在例行賽化腐朽為神奇的執教功力，依據獲得媒體的高度肯定。雖然榮譽加身，但行事風格向來強硬、講話直率的馬祖拉，對這座獎項卻完全不買帳。早在今年3月30日迎戰老鷹隊前，他就曾在媒體面前公開痛批這個獎項很無聊：「我認為這是一個很愚蠢的獎項，根本不應該設立。贏球更多是靠球員的發揮，以及整個教練團背後付出的心血，就這麼簡單。我以後再也不想被問到、也不想再談論這個話題。」馬祖拉隨後也將功勞獻給幕後團隊：「我的助教團隊簡直是拼了命在工作，我很感激能擁有他們。」這種面對媒體時毫不修飾、有一說一的冷酷傲骨，也讓不少美國媒體直言，馬祖拉簡直就像是年輕時期的馬刺名帥波波維奇（Gregg Popovich）。在本賽季的最佳總教練票選中，競爭可謂相當激烈。帶領底特律活塞隊豪取60勝、高居東區第一的新主帥畢克史塔夫（JB Bickerstaff）在票選中屈居第二；而率領聖安東尼奧馬刺隊打出62勝、創下馬刺近十年來最佳戰績的接班教頭強森（Mitch Johnson），則在票選中名列第三。