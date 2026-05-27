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尹衍樑這一生最想當醫師 振興醫院：另一種最偉大的方式實踐醫者誓言

潤泰集團總裁尹衍樑昨（26）清晨辭世，享壽76歲。尹衍樑提及自己最嚮往的職業是醫師，而終其一生都未穿上「白大褂」的他，用了另一種方式實踐救死扶傷；對於尹衍樑的離世，振興醫院今（27）日發布聲明，「致以最崇高的敬意與最深切的哀悼，永遠銘記尹董事長的託付。」在營建業叱吒風雲的尹衍樑，用著非醫護的身分，這一生持續幫助醫院和患者。振興醫療財團法人振興醫院今早發布由振興醫院院長魏崢親自撰述的聲明，悼念振興醫院董事長尹衍樑；內容提到，尹衍樑胸懷社稷，對振興醫院發展有無可取代的巨大貢獻。魏崢提到，多年來，尹衍樑隱身於重大慈善捐助背後，以無私的胸襟挹注極其龐大的資金，協助振興醫院建構現代化的「心臟專科暨國際醫療大樓」，並慷慨解囊為醫院添購無數最尖端、領先的醫療儀器設備。因為尹衍樑的遠見與大愛，讓無數深受心血管疾病所苦的患者得以重獲新生，也奠定了振興醫院在國際醫療領域的卓越基石。魏崢表示，在過去無數次的交流中，尹衍樑多次感性地透露，他此生最嚮往、最想從事的職業其實是「醫師」，哪怕僅只一天，能親手救治病人，也是人生心願。魏崢也說，自己告訴尹衍樑：「您全力支持我們，讓我們在前線幫您行醫，這份功德與親自行醫毫無二致。」尹衍樑雖然未能穿上白大褂，卻用超越一己之力的宏大格局，成為了千萬名患者生命中的「大醫」。魏崢認為，他用另一種最偉大的方式，實踐了救死扶傷的醫者誓言。斯人已逝，風範長存。振興醫院表示。全體醫護與行政團隊，將永遠銘記尹董事長的託付與這段動人的心願。將化悲痛為力量，立志承襲他的大愛，精進醫療技術、守護大眾健康，讓振興醫院成為他仁心慈悲的延伸，將這份濟世救人的宏願生生不息地傳承下去。振興醫院說明，對尹衍樑的離世，致以最崇高的敬意與最深切的哀悼，並向其家屬致最誠摯的慰問。