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▲男星孫其君和郭雪芙已論及婚嫁，男方甚至賣車買鑽戒。（圖／翻攝自孫其君臉書）

▲孫其君與小10歲網紅知知相戀，2人進展快速。（圖／翻攝自知知臉書）

藝人孫其君近日被爆與小10歲網紅「知知」穩定交往，甚至已進展到見家長階段，戀情曝光後也讓他的過往情史再度成為焦點，擁有帥氣外型與高挑身材的他，出道多年戲劇代表作不算特別突出，感情新聞卻始終話題不斷，更因此被外界封為「女星收割機」。其中最受矚目的，莫過於孫其君與郭雪芙當年因《我們不能是朋友》假戲真做的戀情，甚至一度傳出論及婚嫁，男方甚至賣中古車買鑽戒，未料卻被女方公開切割。2019年，孫其君與郭雪芙合作《我們不能是朋友》時互動曖昧，戲外也被拍到多次甜蜜約會，2人不只一起逛街採買生活用品，還曾共同投資拉麵店，感情迅速升溫。不過戀情曝光初期，孫其君卻被爆出在中國仍有交往中的女友，讓郭雪芙一度被貼上「小三」標籤，形象受到不小影響，儘管後來孫其君與中國女友分手，持續與郭雪芙交往，但這段感情始終伴隨不少爭議。2人交往期間，甚至曾傳出孫其君有意求婚，外界還盛傳他因投資失利財務吃緊，特地賣掉中古車籌錢買鑽戒，希望能與郭雪芙邁向婚姻。不過就在求婚消息曝光後，郭雪芙卻火速發出聲明，強調自己早已恢復單身，形同公開切割，也讓這段轟轟烈烈的戀情正式畫下句點。事實上，在郭雪芙之前，孫其君就曾與多位女星傳出戀情，剛出道時他因透過教會認識梁文音，2人曾交往約3年，期間分分合合不斷，最後因安全感問題與未來規劃不同而分手，之後他又與《我的自由年代》女星林舒語傳出曖昧，被拍到深夜進出女方住處；2015年則因《軍官‧情人》與林珈安擦出愛火，甚至被拍到手牽手約會、同返住處，情史相當精彩。而在與郭雪芙分開後，孫其君近年逐漸淡出演藝圈，甚至一度轉行教英文，直到近期他重新回到幕前，也被拍到與IG擁有超過12萬粉絲的美妝網紅知知穩定交往，2人不只被發現曾同遊香港、曬出相同背景照片，如今更已進展到見家長與半同居階段。