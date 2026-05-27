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▲Andy老師（如圖）疑似和經紀人在信義區豪宅同居中。（圖／翻攝自Andy老師臉書）

網紅「Andy老師」被爆和美女經紀人李郁涵在信義區豪宅同居，疑似展開交往，李郁涵的過往經歷也被挖出，她曾當過新聞記者，和媒體業高層在酒吧相擁接吻的照片遭到外流。另外，李郁涵創辦的家飾品牌也被爆出高價販售淘寶貨的爭議，黑料頗多。據《鏡週刊》報導，主打創業女企業家人設的李郁涵，被爆並非豪門千金，過去曾當過櫃姐，後來進入電視台工作當記者，之後才開始創業賣家飾。李郁涵在電視台工作期間，據說非常有野心，懂得利用人脈創造話題、掌握利益，她還被外流一張和媒體業高層男子在酒吧相擁接吻的照片，尺度頗大。對此，李郁涵回應週刊，報導內容與事實不符，已對她生活造成困擾。李郁涵也強調自己並非公眾人物，對於一切侵害隱私的行為，以及未經查證的內容，將保留法律上的權利。另外，李郁涵經營的品牌過去也爆出販售淘寶貨的爭議，多款商品以圖搜圖在淘寶全找得到，但她卻賣貴10幾倍，價差之大，令人咋舌。網站上還販售過真狐狸毛、兔毛製成的皮草，與其品牌標榜的「永續環保」理念形成明顯衝突。針對指控，李郁涵去年就曾發聲澄清，強調品牌所賣商品每一件都由她本人親自把關，絕對不是從淘寶進貨的。至於定價過高一事，李郁涵回應「品牌實際營運成本與結構顯有落差。」至於含有真動物皮草的商品，品牌已經進行下架。