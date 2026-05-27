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在克里夫蘭騎士隊於東區冠軍賽慘遭紐約尼克隊橫掃出局後，球隊的休賽季補強工作成為輿論焦點。就在騎士球迷心灰意冷之際，一則關於湖人隊超級巨星詹姆斯（LeBron James）可能「三度回歸」克里夫蘭的傳聞在網路上瘋傳。儘管來源是一名電台聽眾的爆料，但由於訊息細節極其具體，加上ESPN克里夫蘭電台的轉載，迅速點燃了籃壇熱議。這起傳聞起於一位自稱曾經營克里夫蘭當地知名麵包店「Corbo’s Bakery」的聽眾，在ESPN克里夫蘭電台的直播節目中宣稱自己掌握「內幕消息」。該名聽眾表示，他與前NBA球星查爾斯·奧克利（Charles Oakley）私交甚篤，奧克利向他透露，自己在上週曾與詹姆斯的商業夥伴馬弗里克·卡特（Maverick Carter）會面，並明確指出「詹姆斯有95%的機率回歸克里夫蘭」。由於詹姆斯、卡特與奧克利三人多年來交情匪淺，這段電台爆料雖非主流體育記者證實，但在騎士隊剛經歷季後賽挫敗、球團急需強大戰力補強的敏感時刻，仍讓克里夫蘭當地粉絲對此深信不疑。儘管這僅是粉絲在廣播節目中的發言，但詹姆斯回歸騎士並非全無道理。事實上，針對詹姆斯將邁入職業生涯第24個賽季的去留，外界早已多方揣測，騎士在休賽季擁有一定的薪資空間靈活性，雖然詹姆斯的年薪將遠低於他在湖人領取的5260萬美元，但若為了追求生涯最後的奪冠機會，金錢或許不再是唯一考量。若騎士能留下米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen），並補進詹姆斯這位傳奇球星，騎士將瞬間轉變為具備爭冠實力的勁旅。當騎士遭淘汰後，米契爾在受訪時被問及是否期待詹姆斯回歸，他選擇避而不談。這種「不否認」的沉默，在球迷眼中往往被解讀為「已有接觸」。而根據ESPN知名記者Brian Windhorst在《ESPN Cleveland》節目中透露，詹姆斯若選擇回歸克里夫蘭騎士隊，他並不願意接受降薪。「詹姆斯的態度非常明確，在重返騎士的潛在選項中，他並不會在薪資上做出妥協。」騎士得拿出實際誠意來贏家這位超級球星回鄉打球。本季詹姆斯出賽60場比賽，場均打33.2分鐘，可得到20.9分6.1籃板7.2助攻。隨著詹姆斯成為自由球員，且湖人隊也在西區次輪慘遭雷霆橫掃，詹姆斯對於未來的規劃顯得動搖。儘管奧克利的「95%回歸」爆料目前缺乏官方消息證實，但隨著休賽季正式啟動，外界將持續關注這名5000萬美元級別的超級巨星是否會再次回到他職業生涯的起點。對於剛經歷橫掃恥辱的騎士隊而言，若能迎回詹姆斯，無疑是今年夏天最強勢的戰力救贖。