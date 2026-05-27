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▲賽後國王總教練洪志善情緒失控，砲轟聯盟與裁判執法尺度：「賽前已經提醒很多非法掩護，不吹的結果就是見血，這可能是聯盟想見到的吧？」（圖／TPBL提供）

▲夢想家方面，雖然順利守住主場，但贏得並不輕鬆，賽後更傳出高柏鎧其實在激戰中也遭遇了臉部上唇貫穿的嚴重撕裂傷。（圖／TPBL提供）

台灣職籃TPBL總冠軍賽第二戰昨（26）日於臺中洲際迷你蛋點燃戰火，福爾摩沙夢想家此役變陣，啟用內線巨塔高柏鎧肆虐禁區，終場夢想家以99：90擊退新北國王，在主場成功復仇，並將系列賽強行扳成1：1平手。然而整場比賽的焦點全被場上滿滿火藥味所掩蓋，國王主力控衛林書緯首節就因傷退場並緊急送醫，賽後國王總教練洪志善情緒失控，砲轟聯盟與裁判執法尺度：「賽前已經提醒很多非法掩護，不吹的結果就是見血，這可能是聯盟想見到的吧？」夢想家此役登錄了首戰缺席的禁區神塔高柏鎧，徹底改變了比賽的身體對抗強度。首節開打僅6分多鐘，林書緯在一次防守中遭到高柏鎧大動作「掩護」迎面撞擊左大腿，當下倒地不起。雖然他第三節嘗試咬牙苦撐短暫回歸，但完全無法正常跑動，全場僅出賽12分鐘留下4分。賽後，洪志善面色沉重地透露，林書緯已經被緊急送往醫院檢查，傷勢狀況不容樂觀，「我甚至不知道他接下來的狀況，整個總冠軍賽報銷也不一定。」到了下半場，兩隊肢體對抗直升級。第三節國王前鋒蘇士軒與高柏鎧在禁區肉搏時更險些上演拳擊戰，兩人爆發激烈的身體衝突，最終雙雙被判處違反運動精神犯規。而國王主帥洪志善也因不滿判決向裁判抗議，吞下技術犯規，現場火藥味瀕臨引爆點。「當大B（高柏鎧）先發上場，我就知道比賽會很難打。」洪志善在賽後記者會上痛批賽前召集兩隊開會時，聯盟口口聲聲說要「保護球員」，自己也特別提醒裁判要注意對方的非法掩護（Illegal screen）與暗地裡的拉手動作，但開賽後裁判卻選擇看不見。洪志善無奈又憤怒地表示：「杰倫切入多少球被打都不吹，最後要打到大B那種球吹犯規、And-1、見血，這是大家樂見的嗎？當一個球隊的先發球員在開賽就被這麼大動作弄到受傷，你還要我講什麼？那我相信下一場一定會有見血的情況。」當被問到球隊下一場該如何調整時，洪志善無奈回應：「沒有什麼要做戰術調整的地方，下一場就是保護自己。」儘管折損了後場指揮官，國王老將呂政儒此役挺身而出，替補出賽轟下本土最高的13分，賽後他強調自己就是隨時做好準備，上場盡全力發揮價值、完成教練賦予的任務。李愷諺也點出，雖然這場輸球，但球隊此行作客本來的目標就是搶下其中一場客場勝利，如今1：1的戰局已經達成設定，接下來回到主場會做好該做的事。夢想家方面，雖然順利守住主場，但贏得並不輕鬆，賽後更傳出高柏鎧其實在激戰中也遭遇了臉部上唇貫穿的嚴重撕裂傷，下場後立刻進行了多達30針的縫合手術。接下來的總冠軍賽G3、G4將移師新北國王主場進行，分別於本週五（29日）與本週日（31日）開打。