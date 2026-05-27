我是廣告 請繼續往下閱讀

張若彤：王光慈一打全部 質疑蓄意讓馬英九缺席

廖繼斌：馬英九要為和平、228發聲都被蕭、王擋下

馬英九基金會風暴延燒，前執行長王光慈傳出慘遭前總統馬英九狠掐脖子，她甚至曾下跪磕頭，導致陷入重度焦慮和憂鬱。不過，馬英九基金會對此已聲明駁斥不實傳聞，並澄清馬英九只有大聲抱怨，並無施暴。作家張若彤昨（26）日透露，他聽到的音檔是王光慈一人對全部，還強勢主張自己不可被開除。同場的基金會顧問廖繼斌則提到，馬英九新增董事是為扭轉席次劣勢，並質疑蕭旭岑、王光慈長期限制馬英九的發言和行動，包括中國行、228發聲及馬習會10週年活動安排，讓馬英九積恨已久。張若彤昨上網路頻道「不演了新聞台」節目表示，王光慈說她看到馬英九會怕到發抖，但他聽到的音檔是，王光慈一人對全部，主張她是董事會通過的執行長，不能開除她，還說不相信金溥聰可以聯絡到馬英九。張若彤接著說，但王光慈當上執行長這段「根本沒有會議記錄」，只有開會當天王光慈簽到簽在執行長後面。針對馬英九缺席去年十一月馬習會10週年研討會的爭議，張若彤更質疑，王光慈說是因為已經接到周美青從榮總得到的醫囑，所以馬英九不能出席，但如果王光慈遵守周美青說的醫囑，那十一月一日的國民黨全代會不就也不應該去？廖繼斌補充表示，現在基金會的7個董事，有4個是反對馬英九的，馬英九要再加4個才能扳回來，而現在這個爭議要解決，要馬英九去告，蕭旭岑也去告。廖繼斌說，他相信如果馬英九有問題，馬英九不敢這樣鬧，幸好現在把它鬧開，要不然按照王光慈去年的劇本，520要換掉馬英九！萬一馬英九榮退，忽然有一天事情爆發了，蕭旭岑跟王光慈又說有報告總統了，馬英九恐怕就死無葬身之地。廖繼斌更指出，馬英九4次去中國提到中華民國，但第四次去敦煌的時候，他脫稿演出說「兩岸要和平、民主、統一，和平不重要，統一不重要，民主要尊重2300萬人」，結果當天晚上蕭旭岑就被中共的人找去問，馬英九不是應該要照蕭旭岑寫的稿唸嗎？所以他們一直講說馬英九失智，但這是去年六月中旬發生的事情，請問全世界有哪個失智的老人這麼愛台灣，冒著被槍斃的危險，去中國為台灣的民主發聲，你說他失智，當台灣人是白痴？另外，廖繼斌再指，馬英九有一次要為了228的發言聲援他，但最後石沉大海，馬英九後來告訴他，理由是「他們」不讓他貼文，指的就是蕭旭岑和王光慈！還有2021年馬英九本來要替外省228受難者申冤，但蕭旭岑親自打電話給他，叫他跟馬英九報告撤銷申請。馬英九要做的事，常被蕭旭岑、王光慈阻擋，馬英九忍很久了！結果他們給馬英九抓到操守有問題，還叛變，馬習會10週年那天開會說叫馬英九明年「包包回去」（指今年520）。