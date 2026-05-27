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在西區冠軍賽系列賽扳成2：2平手的關鍵時刻，奧克拉荷馬雷霆隊今（27）日晚間迎戰聖安東尼奧馬刺隊的G5賽事傳出噩耗。雷霆隊官方證實，陣中明星前鋒傑倫·威廉斯（Jalen Williams）與主力射手米契爾（Ajay Mitchell）因傷勢未癒，確定將缺席此場至關重要的對決。從費城76人交易來的「二年級生」麥肯（Jared McCain）今日將先發出戰。傑倫·威廉斯在系列賽G2僅出賽7分鐘便因腿筋問題退場，此後便未再上陣。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷霆已將其傷勢調整為「腿筋拉傷管理」，這類傷勢通常需要數週而非數日的休養，對於本賽季已四度遭遇腿筋問題的威廉斯而言，復出之路顯得相當坎坷。此外，原先擔任球隊季後賽第二得分點的米契爾，同樣因G3造成的右小腿拉傷，連續兩場缺陣，對雷霆的進攻端造成巨大打擊。面對兩大戰力折損的窘境，雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）果斷調整先發陣容。雷霆今日公佈的先發五人名單為：吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、多特（Lu Dort）、麥肯、霍姆格倫（Chet Holmgren）以及哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）。值得注意的是，這套組合是雷霆本季首次在季後賽中採用，其中麥肯更是迎來了職業生涯首度先發。戴格諾教練期望借重麥肯的投射能力與組織天賦，填補威廉斯與米契爾缺席後的進攻火力，並寄望卡魯索（Alex Caruso）、華勒斯（Cason Wallace）與威廉斯（Jaylin Williams）等板凳深度，能在對抗健康的馬刺陣容時提供關鍵支援。此役對兩隊而言皆有不能輸的壓力。根據NBA官方數據顯示，當分區冠軍賽戰成2：2平手時，贏下G5的一方最終晉級總冠軍賽的機率高達76.4%（42勝13敗）。儘管雙方本季例行賽對戰紀錄為3：3平手，但雷霆在兩大主將缺陣的情況下，面對全員健康的馬刺隊，無疑面臨一場嚴峻的考驗。雷霆隊能否在主場頂住壓力、保住晉級希望，G5的表現將成為決定性關鍵。