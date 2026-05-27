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僑委會：鄭麗文親中威權思維隨意控訴他人

國民黨主席鄭麗文預計6月1日出訪美國，將走訪美國東、西岸重要城市，訪問主軸擬聚焦「台海和平常態化」。鄭麗文昨日晚間接受專訪時指控僑委會阻撓訪美行安排。對此，僑委會今（27）日反駁表示，國民黨訪美行程安排不順，鄭麗文不思自家如何改善，反而故意毫無證據公然造謠，轉移焦點並打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取，並不要再用親中威權的思維，隨意控訴他人。鄭麗文表示，從她要去中國和平之旅前，就不斷被中傷，現在他們也不知道她去美國會怎樣，「僑委會還跑去跟美國說，不要幫鄭麗文安排行程，不要讓鄭麗文見到誰誰誰，完全沒有行政中立」針對國民黨鄭麗文指控訪美行程安排不順，僑委會反駁表示，鄭麗文不思自家如何改善，反而故意毫無證據公然造謠，轉移焦點並打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取。僑委會表示，業務眾多繁雜，人力短少，同仁長期處在超量工作的狀態，鄭麗文還認為僑委會同仁具備隨時直接與國會山莊政治人物溝通的能力，讓人哭笑不得，且鄭麗文訪美行程安排跟訪問對象是誰，僑委會都不清楚，如何能夠去阻撓、遊說？僑委會抨擊，這顯示國民黨人士長期以來慣用威權思維，過去監控人民習慣，現在仍用同樣方式看待其他人事物。民主時代的僑委會，早已不是過去黨國威權時期的海工會，「請鄭麗文主席勿再用親中威權的思維，隨意控訴他人，並應為隨意無端控訴，向本會致歉！」