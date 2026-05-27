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美國股市週二恢復交易，在科技股領漲之下，那斯達克、標普500指數雙雙創下歷史收盤新高紀錄，其中記憶體大廠美光暴漲19%，再加上台指期夜盤上漲574點，帶動台北股市今（27）日開盤上漲316.89點、來到43842.26點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.62點、來到440.92點。今日開盤量大強勢個股：群創、力積電、泰金寶-DR、南亞科、聯電；開盤量大弱勢個股：友達、彩晶、金寶、中鋼、合晶。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲40元、來到2310元；台達電開盤上漲140元、來到2490元；聯發科開盤上漲210元、來到4475元。美國總統川普表示，美伊停戰談判「進展順利」，但同時警告，若協商失敗，美方不排除採取進一步軍事行動，美國國務卿盧比歐表示，談判達成一項停止衝突的協議可能「需要幾天」。另一方面，美軍證實已對伊朗南部部分目標進行「自衛打擊」，包括飛彈發射設施及疑似部署水雷的伊朗船隻。儘管軍事行動持續，美方強調仍在停火框架下保持克制。消息傳出後，國際油價從低點反彈，7月交割西德州原油WTI下跌2.81%，收每桶93.89美元，布蘭特原油則上漲3.58%，收每桶99.58美元。不過在科技股的帶動下，美國股市昨日多數走高，僅道瓊指數下跌118.02點或0.23%，收50461.68點，那斯達克指數上漲312.21點或1.19%，收26656.18點，標普500指數上漲45.65點或0.61%，收7519.12點，費半指數上漲674.36點或5.53%，收12876.91點。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲1.93%，日月光ADR上漲11.89%，聯電ADR上漲15.70%，中華電信ADR下跌0.73%。台指期夜盤也持續走高，盤中最高來到44500點，終場上漲574點或1.31%，收在44438點，台積電期貨盤後終場上漲30元或1.31%，收在2325元。