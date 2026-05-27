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洛杉磯道奇隊於對陣科羅拉多洛磯隊賽前公布先發打線，總教練羅伯茲（Dave Roberts）做出重大異動，將原擔任第二棒的明星球員貝茲（Mookie Betts）降至第四棒，並由近況火熱的帕赫斯（Andy Pages）接手第二棒。大谷翔平則持續擔任「第一棒、指定打擊」。貝茲本季飽受傷病困擾，4月因右脇腹受傷休養逾一個月，5月11日復出後，至今20場出賽中打擊率僅1成65，累計4支全壘打與10分打點，狀態持續低迷。對於將球隊核心降至第四棒的決策，羅伯茲教練賽前受訪時坦言，他觀察到貝茲目前在打擊區上充滿焦慮與迷惘。「我能看出他的揮棒與揮棒機制已失去自信，這反映在打席之中。他現在有點『想太多』，甚至因為過於急躁而顯得不安。」羅伯茲表示。羅伯茲進一步解釋，將貝茲調往第四棒的用意在於為他「轉變另一視角」。打擊順序靠前意味著每場比賽可能面臨多達5個打席，對於陷入低潮的球員而言，這是一種沉重的負荷。降至第四棒後，預計每場約為4個打席，希望能讓他專注於眼下的揮棒，而非承受過多期待。啟用帕赫斯擔任第二棒，是為了在大谷翔平與費里曼（Freddie Freeman）兩名左打之間插入右打者，以平衡打線配置。羅伯茲強調，帕赫斯近期展現了極佳的打擊品質，這是他贏得先發位置的原因。羅伯茲也提到，貝茲在春訓期間累積的打席數不足，傷癒復出後雖曾自認狀態良好，但數據尚未反映出實際水準。「這就是所謂的撞牆期（Slump）。」羅伯茲強調，無論是貝茲本人還是打擊教練團，都正在積極努力嘗試找回狀態，他對貝茲走出低谷仍抱持高度期待。道奇隊此次微調打線，除了尋求打破僵局，更是希望能讓這位陣中大將在相對較輕的壓力下，透過「不同的景色」找回過去犀利的攻擊本能。